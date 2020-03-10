大陸疫情趨緩 鍾南山：全球將延燒到6月

香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛曾與自武漢返港的確診者乘坐同一班機，特區政府發言人昨日表示，聶德權及曾國衛將分別參與香港大學安排的病毒測試以加強防範，但強調兩人現時身體狀況均良好，而兩人在包機上與接回的港人坐在完全分隔的不同位置，沒有任何接觸，強調他們已做足所有衛生防禦措施，並非確診者的緊密接觸者，而兩人回港後會按法例接受14天醫學監察。

2020-03-09 16:41