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大陸疫情趨緩 鍾南山：全球將延燒到6月

聯合報 / 記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
大陸新冠肺炎疫情趨緩，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指出，「外防輸入」應為接下來防控重點。 （中新社）
大陸新冠肺炎疫情趨緩，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指出，「外防輸入」應為接下來防控重點。 （中新社）

大陸新冠肺炎疫情趨緩，但全球疫情延燒，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山預計，按照現下情況，全球疫情至少延續到六月。鍾南山指出，「外防輸入」應為接下來防控重點，建議制定從國外疫區到中國大陸檢疫措施，對相關人員做必要的隔離。

面對境外疫情升高，原訂於三月下旬舉行的博鰲亞洲論壇二○二○年年會，昨宣布延期舉行。

據大陸官方通報，八日新增確診四十例、死亡廿二例；其中，卅六例來自武漢，四例為境外傳入至甘肅，武漢以外地區本土「零新增」。大陸累計死亡數三一一九例，累計確診病例八○七三五例。

隨著疫情趨緩，武漢又有一家方艙醫院昨宣布關閉，目前尚有兩家方艙醫院在運作。不過，昨也傳出令人遺憾的不幸消息，武漢中心醫院眼科醫生朱和平因感染新冠肺炎不幸去世，這是繼李文亮、江學慶、梅仲明等醫師後，再有武漢中心醫院醫師病逝。

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