既要感恩又要造神 新冠肺炎防疫中的兩岸怪象

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。3月5日，國務院副總理孫春蘭在武漢當地小區視察時，遭遇部份住戶自住家開窗高喊「都假的」，民眾對於當地幹部在物資分配、以及處理疫情上有所不滿，因此當天稍晚，包括央視、《人民日報》、《環球時報》等官媒都報道了相關新聞，也對外表示孫春蘭已指示武漢市領導階層要深入了解。然而，武漢市委書記王忠林卻宣布要對市民和黨員幹部展開「感恩教育」，「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」。

在王忠林的談話被武漢當地《長江日報》等官媒報道後，大陸輿論界頓時掀起一番批判。許多網民批評相關言論是封建主義作祟、封建奴性的展現，還有人表示，在武漢疫情仍十分嚴峻的當下，「沒空跟你喊萬歲」。有些病患家屬也認為，死者屍骨未寒、患者還在努力活下來時，卻要民眾感恩，是十分沒有人性的行為。

事實上，王忠林的爭議發言，延續着日前《大國戰疫》一書的紛爭而來。《大國戰疫》內容主要在向外界展示，此次疫情中大陸官方緊急動員、齊心協力，打響疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的階段性進展和積極向好態勢，彰顯中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢，甚至表示會以五種語言出版，央視還在《新聞聯播》節目上為此書宣傳。

然而，宣傳後沒幾天，此書的出版工作卻暫時遭到中止。主因或許在於目前不用說疫情是否已經進入尾聲，連會發展到甚麼時候、甚麼樣貌都還不確定，就要出版歌功頌德的書籍，不但民眾不會買單，對外宣傳更可能收到反效果。因此中共決定快刀斬亂麻，先行中止任何的上架行動，各網店也都找不到相關資訊。

一波未平，一波又起，就在《大國戰疫》紛爭看似告一段落後，王忠林的爭議發言，又使大陸輿論場掀起一番波瀾。其實，王忠林是在2月中旬才山東省委常委、濟南市委書記調任湖北，出任湖北省委常委及武漢市委書記一職，取代原武漢市委書記馬國強。馬國強遭撤換，相當程度是因為中共中央認為他在處理疫情上的失職、沒有注意民眾的實際需求，造成疫情爆發難以遏制，其所表現出的官僚主義、形式主義，更是中共內部的沉痾。

沒想到，接手的王忠林也犯了類似的錯誤。在疫情未歇的當下，最重要的是與民眾站在一起、體察民眾的心聲、了解民眾的需求，在政府可以幫助的範圍內廣泛進行幫助。但官員卻表示要推行感恩教育，甚至要「感恩黨、感恩總書記」，問題是，政府官員才更應該感恩人民，感恩人民在疫情爆發後還能讓社會維持最大程度的穩定，而非要人民向上感恩。

國務院日前由副總理孫春蘭代表，前赴武漢各地進行訪查。（新華社）

同樣，一海之隔的台灣也有類似狀況。台灣在此次防疫的工作上，獲得內外的眾多肯定，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中更讓台灣輿論高高捧起，電視台還馬上製作陳時中的專題報道與個人傳記。但基本上，這也是某種程度的造神，雖然陳時中本人對疫情發展仍多所保留，也不認為有何可居功之處，但社會的造神行為，同樣顯現封建思維的窠臼。

其實，政府官員為民服務，乃天經地義、理所當然之事，但大陸官場顯現出來的官僚主義、以及黨高過一切的態度，雖然被大陸輿論所質疑，中共內部也批判這種「低級紅」與「高級黑」，但多年過去了，似乎還未能改善。台灣也一樣，在疫情仍在發展的當下，政府官員做好該做的事情、體察人民的需求是最重要、最基本也最應該做的事情，否則要他們做甚麼？面對疫情，好好應對與處理，而非整天想着那些旁門左道的花絮，才是兩岸各界最應該做的事情。

延伸閱讀：

【新聞背後】油價下跌背後 美國站在俄羅斯與沙特的角力中

【新冠肺炎】俄羅斯拒再減產 冀打擊美國頁岩油？

文章授權轉載自《香港01》