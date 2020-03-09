快訊

畢業即失業？疫情難控 中國874萬大學生首當其衝

「半夜頻傳救護車聲」 米蘭台商盼包機撤僑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

既要感恩又要造神 新冠肺炎防疫中的兩岸怪象

香港01 / 荀文若／撰稿
武漢市委書記王忠林（左二）宣布要對市民和黨員幹部展開「感恩教育」。（濟南市政府網站）
武漢市委書記王忠林（左二）宣布要對市民和黨員幹部展開「感恩教育」。（濟南市政府網站）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。3月5日，國務院副總理孫春蘭在武漢當地小區視察時，遭遇部份住戶自住家開窗高喊「都假的」，民眾對於當地幹部在物資分配、以及處理疫情上有所不滿，因此當天稍晚，包括央視、《人民日報》、《環球時報》等官媒都報道了相關新聞，也對外表示孫春蘭已指示武漢市領導階層要深入了解。然而，武漢市委書記王忠林卻宣布要對市民和黨員幹部展開「感恩教育」，「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」。

在王忠林的談話被武漢當地《長江日報》等官媒報道後，大陸輿論界頓時掀起一番批判。許多網民批評相關言論是封建主義作祟、封建奴性的展現，還有人表示，在武漢疫情仍十分嚴峻的當下，「沒空跟你喊萬歲」。有些病患家屬也認為，死者屍骨未寒、患者還在努力活下來時，卻要民眾感恩，是十分沒有人性的行為。

事實上，王忠林的爭議發言，延續着日前《大國戰疫》一書的紛爭而來。《大國戰疫》內容主要在向外界展示，此次疫情中大陸官方緊急動員、齊心協力，打響疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的階段性進展和積極向好態勢，彰顯中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢，甚至表示會以五種語言出版，央視還在《新聞聯播》節目上為此書宣傳。

然而，宣傳後沒幾天，此書的出版工作卻暫時遭到中止。主因或許在於目前不用說疫情是否已經進入尾聲，連會發展到甚麼時候、甚麼樣貌都還不確定，就要出版歌功頌德的書籍，不但民眾不會買單，對外宣傳更可能收到反效果。因此中共決定快刀斬亂麻，先行中止任何的上架行動，各網店也都找不到相關資訊。

一波未平，一波又起，就在《大國戰疫》紛爭看似告一段落後，王忠林的爭議發言，又使大陸輿論場掀起一番波瀾。其實，王忠林是在2月中旬才山東省委常委、濟南市委書記調任湖北，出任湖北省委常委及武漢市委書記一職，取代原武漢市委書記馬國強。馬國強遭撤換，相當程度是因為中共中央認為他在處理疫情上的失職、沒有注意民眾的實際需求，造成疫情爆發難以遏制，其所表現出的官僚主義、形式主義，更是中共內部的沉痾。

沒想到，接手的王忠林也犯了類似的錯誤。在疫情未歇的當下，最重要的是與民眾站在一起、體察民眾的心聲、了解民眾的需求，在政府可以幫助的範圍內廣泛進行幫助。但官員卻表示要推行感恩教育，甚至要「感恩黨、感恩總書記」，問題是，政府官員才更應該感恩人民，感恩人民在疫情爆發後還能讓社會維持最大程度的穩定，而非要人民向上感恩。

國務院日前由副總理孫春蘭代表，前赴武漢各地進行訪查。（新華社）
國務院日前由副總理孫春蘭代表，前赴武漢各地進行訪查。（新華社）

同樣，一海之隔的台灣也有類似狀況。台灣在此次防疫的工作上，獲得內外的眾多肯定，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中更讓台灣輿論高高捧起，電視台還馬上製作陳時中的專題報道與個人傳記。但基本上，這也是某種程度的造神，雖然陳時中本人對疫情發展仍多所保留，也不認為有何可居功之處，但社會的造神行為，同樣顯現封建思維的窠臼。

其實，政府官員為民服務，乃天經地義、理所當然之事，但大陸官場顯現出來的官僚主義、以及黨高過一切的態度，雖然被大陸輿論所質疑，中共內部也批判這種「低級紅」與「高級黑」，但多年過去了，似乎還未能改善。台灣也一樣，在疫情仍在發展的當下，政府官員做好該做的事情、體察人民的需求是最重要、最基本也最應該做的事情，否則要他們做甚麼？面對疫情，好好應對與處理，而非整天想着那些旁門左道的花絮，才是兩岸各界最應該做的事情。

延伸閱讀：

【新聞背後】油價下跌背後　美國站在俄羅斯與沙特的角力中

【新冠肺炎】俄羅斯拒再減產　冀打擊美國頁岩油？

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

防新冠肺炎反向輸入 中國大陸暫停日本旅客15天免簽措施

日本共同社報導，中國大陸外交部9日通知日本駐北京大使館，北京時間10日零時開始將暫停日本旅客的15天免簽證措施，此舉意在...

既要感恩又要造神 新冠肺炎防疫中的兩岸怪象

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。3月5日，國務院副總理孫春蘭在武漢當地小區視察時，遭遇部份住戶自住家開窗高喊「都假的」，民眾對於當地幹部在物資分配、以及處理疫情上有所不滿，因此當天稍晚，包括央視、《人民日報》、《環球時報》等官媒都報道了相關新聞，也對外表示孫春蘭已指示武漢市領導階層要深入了解。然而，武漢市委書記王忠林卻宣布要對市民和黨員幹部展開「感恩教育」，「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」。

全球疫情統計／伊朗確診病例破7千 馬來西亞破百

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

中國新冠疫情釀缺藥隱憂 醫藥第一線：風聲鶴唳

中國是全球最大基本原料藥生產國及出口國，產線受新冠肺炎疫情衝擊下，全球藥物生產恐出現斷鏈危機，目前最被關注的藥物包括食藥...

與確診者同機…聶德權、曾國衛需「驗毒」

香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛曾與自武漢返港的確診者乘坐同一班機，特區政府發言人昨日表示，聶德權及曾國衛將分別參與香港大學安排的病毒測試以加強防範，但強調兩人現時身體狀況均良好，而兩人在包機上與接回的港人坐在完全分隔的不同位置，沒有任何接觸，強調他們已做足所有衛生防禦措施，並非確診者的緊密接觸者，而兩人回港後會按法例接受14天醫學監察。

新冠病毒再添1死 學者推算：香港可能有800無病徵感染者

香港昨日再確診5宗新冠肺炎個案，其中2宗與印度旅行團有關，累計增至114宗。另外一名76歲女患者不治，是香港第3宗死亡個案。學者指出，根據「鑽石公主號」郵輪的港人檢測結果推算，香港可能有800個無病徵的感染者。而新冠病毒會在夏天稍為紓緩但冬天再次出現，直至研發出疫苗才會完全受控。

醫護人員再添1人！武漢中心醫院醫生朱和平 因新冠肺炎去世

武漢中心醫院眼科醫生朱和平因感染新冠肺炎不幸去世。這是繼李文亮、江學慶、梅仲明等醫師後，再有武漢中心醫院醫師過世。

新冠病毒可在密閉車廂傳播4.5公尺 存活30分鐘

近日，有研究以一宗湖南乘坐公共交通引發13人感染的聚集性疫情為案例，探討密閉環境下氣溶膠傳播的可能性。研究發現，新冠狀病...

追查誰隱匿新冠肺炎疫情 陸媒披露令人震驚線索

中國媒體財新網昨天披露武漢市與湖北省衛生部門官員隱匿武漢肺炎病毒可人傳人，經追問才吐露院內爆發1病患疑似傳染14醫護的疫...

一家感染排不到病床 七旬老翁留二字求助仍病逝

新型冠狀肺炎疫情持續，武漢自1月23日起封城，至今已超過40日，個多月來，網民不斷發現令人心酸的故事。當地一名77歲的退休男教師與妻女及外孫女均受感染，因醫療資源不足，女兒更病死於家中。無處就醫之下，老翁獲外甥女協助，首次接觸微博上網求助，第一個帖子就留下絕望「2字」，雖然之後與孫女在醫院找到床位，可惜仍於上月底病逝。

港學者：直至大部分人受感染獲免疫抗體 疫症才會紓緩

香港大學微生物學系講座教授袁國勇在一個電台節目表示，病毒已在全球擴散，多個國家愈來愈無法完全截斷新型冠狀病毒的傳播鏈，即...

新冠肺炎疫情何時緩和？香港專家：等大部分人都感染後

武漢肺炎持續在全球擴散，香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，直至大部分人受感染並有免疫抗體後，這場疫症才會逐漸緩和，但...

熱門新聞

全球疫情統計／伊朗確診病例破7千 馬來西亞破百

義大利新冠肺炎疫情暴增133死 共366死7375確診

被爆罹癌沒錢醫棄療 新北女議員唐慧琳：健康恢復中

紅色震撼彈…快訊外洩封城 米蘭夜爆逃離潮

4輛卡車載80萬份罷韓連署書 百人隊伍赴高巿選委會

全球疫情嚴峻 陳時中：世衛大會快要自身難保了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。