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與確診者同機…聶德權、曾國衛需「驗毒」

世界日報 / 香港新聞組／香港9日電
聶德權曾國接受病毒測試 香港中國通訊社
聶德權曾國接受病毒測試 香港中國通訊社

香港政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛曾與自武漢返港的確診者乘坐同一班機，特區政府發言人昨日表示，聶德權及曾國衛將分別參與香港大學安排的病毒測試以加強防範，但強調兩人現時身體狀況均良好，而兩人在包機上與接回的港人坐在完全分隔的不同位置，沒有任何接觸，強調他們已做足所有衛生防禦措施，並非確診者的緊密接觸者，而兩人回港後會按法例接受14天醫學監察。

香港文匯報報導，該發言人補充，其他參與行動的公務人員和機組人員亦可自願性質參與港大安排的病毒測試。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日也表示，政府吸取「鑽石公主號」港人撤離行動的經驗，武漢的撤離行動時除要求返港者分開坐，同時要所有人在登機前穿上防護衣，故出現交叉感染機會不高。

新冠肺炎 COVID-19

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