新冠病毒再添1死 學者推算：香港可能有800無病徵感染者
香港昨日再確診5宗新冠肺炎個案，其中2宗與印度旅行團有關，累計增至114宗。另外一名76歲女患者不治，是香港第3宗死亡個案。學者指出，根據「鑽石公主號」郵輪的港人檢測結果推算，香港可能有800個無病徵的感染者。而新冠病毒會在夏天稍為紓緩但冬天再次出現，直至研發出疫苗才會完全受控。
香港電台報導，最新確診的59歲女子是印度旅行團團友，有慢性疾病，無病徵，被列為密切接觸者，星期六入住檢疫中心，她的深喉唾液樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，在伊利沙伯醫院接受治療，情況穩定。
另一名新確診的76歲男子，亦是印度旅行團團友，有慢性疾病。
其餘個案包括北角佛堂群組的家人，在無病徵下確診；瑞士花園女馬主的外傭以及一名住在跑馬地安慧苑的英籍男子，曾到過日本及英國，他的妻子、3名女兒及2名家傭將接受檢疫。
香港大學微生物學系講座教授袁國勇相信，新型冠狀病毒肺炎多數會成為「風土病」，夏天稍為紓緩但冬天再次出現，直至幾年後研發出疫苗才會完全受控。
袁國勇表示，根據「鑽石公主號」郵輪的港人檢測結果推算，香港可能有800個無病徵的感染者。袁國勇表示，從郵輪接回的225位港人全部接受檢測，9人確診，但只有一人在檢測前有明顯症狀，假設香港有100個有病徵的感染者被發現，按比例推算可能有800個無病徵的感染者。
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