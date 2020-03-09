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追查誰隱匿新冠肺炎疫情 陸媒披露令人震驚線索

中央社 / 台北9日電
中國工程院士、香港大學生物學系講座教授袁國勇。（香港電台照片）
中國工程院士、香港大學生物學系講座教授袁國勇。（香港電台照片）

中國媒體財新網昨天披露武漢市與湖北省衛生部門官員隱匿武漢肺炎病毒可人傳人，經追問才吐露院內爆發1病患疑似傳染14醫護的疫情，撰寫武漢封城日記的當地作家方方說，真是讓人震驚。

據財新網報導，武漢肺炎病毒可人傳人是由中國國家衛健委第3批暨高級別專家組成員判定，中國工程院士、香港大學生物學系講座教授袁國勇，正是當中的專家之一。

回顧1月17日至19日在武漢考察的行程，報導說，袁國勇指出：「我要講一個真實說法，我們在武漢到訪的地方可能都是『示範單位』，我們問他們什麼，他們就答什麼，似乎已準備好。」

報導指出，袁國勇說，同行的另一位中國工程院士、中國領銜抗疫專家鍾南山卻格外尖銳，「追問了好幾次『究竟還有沒有？』，『究竟還有沒有更多病例？』，『是不是真的是你們講這麼多的個案？』」

報導說，袁國勇指出：「但是他們的答案就是：我們正在測試。」，並推託「1月16日湖北省疾控中心才拿到國家下發的試劑盒」。

難招架鍾南山的咄咄逼人，報導指出，袁國勇說：「最後他們被我們問出說：好像神經外科有1個病人感染了14個醫護人員的情況。但他們也說，那些醫護人員並沒有確診。」

報導指出，採訪袁國勇的記者隨即詢問「他們」是誰？當時考察武漢醫院的時候，主要是哪些人士在場？袁國勇答覆：「武漢衛健委、武漢疾控中心、武漢當地醫院以及湖北衛健委等人士。」

報導說，被問是否覺得官員隱瞞？袁國勇指出：「我吃飯的時候看到與鐘南山坐一桌的一個副市長，面色好差，心情沉重，他們那時候應該已經知道出大事了，但他們一直在強調，『試劑盒是剛剛才下發到武漢，沒測試就沒法確診』。」

報導指出，袁國勇說，他曾與鍾南山等視察疫源地華南海鮮市場，同行的另位專家高福告訴他，市場「非常骯髒，周圍都是垃圾和老鼠，環境十分惡劣」。

法國國際廣播電台（RFI）引述方方的撰文說，「報導揭發的訊息，真是讓人有震驚感」，鐘南山的尖銳和嚴厲追問，才確認病毒可人傳人，否則繼續隱瞞，一千多萬武漢人，能活出來多少？

方方並質疑，袁國勇提到的這些人，要不要一一追查，一查到底？前面兩批專家，明知這是天大的事，為什麼不能像鐘南山那樣敏銳和緊追不放？

方方並引述袁國勇受訪時告訴記者的一句話：「我們科學家永遠都不要忽視軟情報（小道消息）。」

新冠肺炎 COVID-19

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