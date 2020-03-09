新冠肺炎疫情何時緩和？香港專家：等大部分人都感染後
武漢肺炎持續在全球擴散，香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，直至大部分人受感染並有免疫抗體後，這場疫症才會逐漸緩和，但時間要多久，難以預計。
官方香港電台今天報導，這位正在協助港府抗疫的知名學者在電台節目受訪時，作了以上表示。
他說，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已在全球擴散，多個國家愈來愈無法完全截斷病毒的傳播鏈，即使採用圍堵策略，病毒也不可能完全消失。
他估計，目前只有0.1%的人對病毒有免疫，預料每年會增加5%，直至7成人有抗體，病例數目才會變得很少。
袁國勇並表示，港大的測試發現，香港確診者康復出院後，血液內抗體含量很高，推測他們至少可免疫5至10年。
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