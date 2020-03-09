一家感染排不到病床 七旬老翁留二字求助仍病逝

新型冠狀肺炎疫情持續，武漢自1月23日起封城，至今已超過40日，個多月來，網民不斷發現令人心酸的故事。當地一名77歲的退休男教師與妻女及外孫女均受感染，因醫療資源不足，女兒更病死於家中。無處就醫之下，老翁獲外甥女協助，首次接觸微博上網求助，第一個帖子就留下絕望2字「你好」，雖然之後與孫女在醫院找到床位，可惜仍於上月底病逝。

退休男教師劉立與家人居於武漢市武昌區武珞路，他的微博「老蘇8811」於2月5日凌晨1時34分發布第一條微博，內容只有兩個字：「你好。」原來這是劉立在姜姓外甥女幫助下設立的求助微博，兩個小時後，他再發了一篇長文，講述自己的情況。

文章提及，劉立的女兒劉鶯於1月22號發病，被醫院診斷為肺炎，但因排不到試劑盒，病情加重後一直未獲適切治療，最終於1月30日在家中去世。身為密切接觸者的他、其妻子付琳莉以及13歲的外孫女亦出現病徵，三人的檢查均顯示有肺部感染，其中妻子更是雙肺感染。

帖文指，外孫女的父親於離婚後消失，兩老於女兒逝世後，成為外孫女的唯一監護人，「女兒得不到正常治療在家過世，我們被迫相互感染，悲憤難平！我們兩個高齡老人在這種情況下，如何扶養這個孩子？萬般絕望！急切請求為這個13歲孩子住院治療保命」。

劉立的求助信息迅速在網上引起關注，特別是第一條「你好」兩字微博，轉發和讚好人數高達15萬人次。協助劉立設立微博的外甥女稱，劉發布微博時實在是「走投無路」，惟沒想到「會那麼受關注」。

微博帖文發布後，雙肺感染的付婆婆很快便獲安排入院治療，至2月7日，劉的微博再傳出好消息，表示劉立與外孫女亦獲分配床位，醫院更特地為兩爺孫安排了兩人房，方便互相照顧。後來該微博仍有更新劉立的情況，2月17日就指外孫女連續三次核酸檢測都呈陰性，已轉到一酒店隔離觀察。

不過，劉立的狀況至上月24日轉壞，「病情危重進了ICU插管治療」，本月3日最後更新的帖文指，劉於2月28日中午在光谷同濟醫院離世。不少一直跟進劉立一家情況的網民，看到消息也十分傷心，「願天堂沒有痛苦」、「對這個爺爺印象很深，太無力了...祈禱一切快點好起來吧」、「又控制不住淚崩了」、「如果當初不瞞報緩報，能在第一時間公布疫情，採取措施，或許武漢會少很多人間慘劇」。

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文章授權轉載自《香港01》