快訊

文藝復興與病毒：義大利「藝術防疫」大苦惱

MLB／紅襪教頭點名 林子偉或暫代第四號外野手

新冠肺炎陸8日增確診40例 武漢外新增0人

中央社 / 台北9日電

中國8日共新增2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診40例、死亡22例，其中，36例確診來自武漢，其餘4例為境外傳入至甘肅。近日湖北省的官方病例數正持續下降，逐漸出現武漢將解封的傳言。

中國國家衛生健康委員會上午通報，3月8日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例40例，新增死亡病例22例，其中湖北占21例，廣東1例。新增疑似病例60例。

當日新增治癒出院病例1535例，解除醫學觀察的密切接觸者3802人，重症病例減少153例。

自2019年12月疫情爆發至3月8日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計死亡病例3119例，累計報告確診病例8萬735例。現有確診病例1萬9016例，累計治癒出院病例5萬8600例，現有疑似病例421例。

累計追蹤到密切接觸者67萬4760人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬146人。

境外輸入方面，8日共新增確診病例4例，全來自甘肅。截至3月8日24時，累計報告境外輸入確診病例67例。

疫情重災區湖北省8日新增確診病例36例，全來自武漢；新增治癒出院病例1422例，武漢占1163例；新增死亡病例21例，武漢占18例；現有確診病例1萬8303例，武漢占1萬6627例，其中重症病例4991例，有4735例在武漢。

湖北省累計死亡病例3007例，武漢占2388例；累計確診病例6萬7743例，武漢占4萬9948例。累計治癒出院病例4萬6433例，新增疑似病例28例，現有疑似病例277例。

此外，香港特別行政區累計確診114例，包含出院59例，死亡3例；澳門特別行政區10例，已全數出院。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

沙烏地阿拉伯防新冠肺炎 對9國設旅行禁令

美股跌幅收斂 法人：台股年線有守

巴西新增6起武漢肺炎確診 全國累計25例

德國遊客染新冠肺炎病逝埃及 非洲地區死亡首例

相關新聞

湖北以外 陸本土案例零新增 疫情有緩和跡象

新冠肺炎在中國大陸疫情有緩和跡象，據大陸官方昨通報，七日大陸新增確診四十四例，包括境外輸入確診三例，湖北以外地區本土案例「零新增」。武漢體育中心和武漢客廳兩家方艙醫院昨正式休艙，大陸國家衛健委表示，力爭在十日左右，讓方艙醫院全休艙。陸官方還宣示，要提前準備推動滯留武漢人員分批離開。

全球疫情統計／義新冠肺炎單日死亡暴增133例 菲新增4例其中1人台籍

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大陸新冠肺炎8日新增40例 武漢外無新增

據大陸官方通報，大陸新冠肺炎8日新增確診40例、死亡22例；其中，36例確診來自武漢，其餘4例為境外傳入至甘肅。

鍾南山團隊：若早5天隔離防控 疫情可減輕過半

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山的研究團隊，透過研究模型發現，若提早五天採取隔離防控措施，將有機會降低武漢肺炎感染人數，甚至減輕疫情過半。

奇蹟！ 陸百歲人瑞得新冠肺炎後痊癒

中國大陸官方媒體新華社8日報導，一名百歲人瑞日前罹患新冠肺炎後康復，於7日出院。這是疫情爆發至今最年長的新冠肺炎痊癒者...

鍾南山團隊研究：早5天防控 可減輕過半疫情

財新網報導，中國國家衛生健康委員會高級別專家組長鍾南山的研究團隊，透過研究模型測試發現，若早5天採取隔離防控措施，將有機...

新冠肺炎疫情不會完結！ 學者直言：冬天恐捲土重來

香港大學醫學院教授、中國國家衛健委高級別專家組成員袁國勇今天表示，新冠肺炎疫情不會完結，夏天可能會紓緩，但冬天可能又會從...

澳門神防疫確診僅10例 網曝「2大關鍵」：要失守也難

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中國大陸確診數突破8萬且超過3000多人死亡，香港則有107人感染，澳門10例但將近1個月沒有新增確診人數，且病患都已康復出院，就有民眾好奇「澳門防堵疫情的方法」，貼文引發網友熱議。

中國多省連續十餘天沒新疫情 防疫轉向「決戰境外」

根據中國國家衛生健康委員會通報，湖北7日除武漢外連續三天新增為零，湖北以外新增確診重返個位數，且均為境外輸入病例，由於中國已有多省連續十餘天沒有新增疫情，中國已將防疫重點轉向預防由境外傳入國內的疫情，定調「決戰境外」。

新冠肺炎疫情未止 南京暫停清明掃墓拜祭活動

中國大陸新冠肺炎疫情未止，南京市宣布暫停清明祭掃活動。

實現3個零 武漢最大方艙醫院休艙

中國大陸上海市同濟大學附屬東方醫院國家緊急救援隊的消息指出，武漢最大方艙醫院東西湖方艙醫院8日起正式休艙，醫院內80餘名患者將分別送雷神山定點醫院。

中國官方：提前準備推動滯武漢人員分批離開

中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新7日表示，在武漢保衛戰迎來勝利曙光之時，更要慎終如始；除集中力量打好殲滅戰，要提...

熱門新聞

泰國代表狠酸WHO引全場大笑 網讚：泰式酸辣果真厲害

買口罩可能不用狂排隊 實名制2.0研議網路銷售…最快12日上路

全球疫情統計／義新冠肺炎單日死亡暴增133例 菲新增4例其中1人台籍

米蘭、威尼斯封城！經濟火車頭癱瘓 1600萬人不得進出

邱毅分析江啟臣勝出：輪到蔡英文一個頭兩個大了！

歐洲新冠肺炎確診人數暴增 醫曝「4大主因」：沒有地方比台灣安全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。