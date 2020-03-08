新冠肺炎疫情不會完結！ 學者直言：冬天恐捲土重來
香港大學醫學院教授、中國國家衛健委高級別專家組成員袁國勇今天表示，新冠肺炎疫情不會完結，夏天可能會紓緩，但冬天可能又會從南半球輸入病例，繼續在香港傳播。
袁國勇並表示，目前暫時無法判斷中國的2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情，能否在4月獲得控制，還需要觀察中國全面復工後的情況。然而，中國可能會持續出現由外地反向輸入的病例。
香港電台報導，袁國勇今天在接受一個電視節目訪問時，作上述表示。
袁國勇指出，目前香港的疫情壓力來自外國而非中國，即使再降低人員往來都沒有幫助，所以「封關越來越不重要」。
當被問到香港人到今年年底前，是否都不應該外出旅行及繼續戴口罩時，袁國勇回答「多數都是」，如非必要不應外出旅行。即使疫情在夏天紓緩，仍要小心決定是否就要卸下防護措施。
袁國勇說，香港政府要不斷提醒市民「繼續保護自己」，以免疫情擴散，一旦出現醫院內感染，會造成民眾恐慌，情況更難控制。
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