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澳門神防疫確診僅10例 網曝「2大關鍵」：要失守也難

聯合新聞網 / 綜合報導
澳門新冠肺炎病例控制在10例，將近一個月未有確診人數。 美聯社
澳門新冠肺炎病例控制在10例，將近一個月未有確診人數。 美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，中國大陸確診數突破8萬且超過3000多人死亡，香港則有107人感染，澳門10例但將近1個月沒有新增確診人數，且病患都已康復出院，就有民眾好奇「澳門防堵疫情的方法」，貼文引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，澳門一天從中國來往人數多，可是從2月4號第10例確診病患後，到現在都還是維持10例，台灣幾乎砍斷中港澳的人來台，病例數不減反而還陸續增加，新加坡離中國遙遠也百人感染，「想問澳門到底是什麼神防疫，全世界都該跟澳門取經才對。」

貼文一出，網友們認為「賭場關閉」、「人口少好控管」為關鍵因素，「人少好管理，這要政府失守也難」、「賭場關門有差」、「澳門人口才60幾萬，要怎麼跟香港跟大陸比」、「從賭場一開始就關門，就知道澳門人有多害怕」、「賭場關掉後，很少人會想去澳門」。

其他人留言表示，「澳門這次防疫動作快」、「離這麼近確診數還這麼少，真的厲害啊！」、「屌打歐美和中國大陸」、「澳門限制跨境人流及避免市民外出做得不錯」、「台灣也不輸啦！但澳門真的很屌萬分佩服」。

新冠肺炎 COVID-19 澳門

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