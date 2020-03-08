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中國多省連續十餘天沒新疫情 防疫轉向「決戰境外」

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，中國新增病例數基本快要沒有，將成為病例輸入型國家。圖/取自新華社
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，中國新增病例數基本快要沒有，將成為病例輸入型國家。圖/取自新華社

根據中國國家衛生健康委員會通報，湖北7日除武漢外連續三天新增為零，湖北以外新增確診重返個位數，且均為境外輸入病例，由於中國已有多省連續十餘天沒有新增疫情，中國已將防疫重點轉向預防由境外傳入國內的疫情，定調「決戰境外」。

綜合報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，中國新增病例數基本快要沒有，將成為病例輸入型國家。包括河南、安徽兩省的六個地市已連日無新增病例，決定若無新的疫情情況，不再發布疫情每日通告。

中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家、中國衛健委高級別專家組成員曾光在同場論壇上表示，現有一半縣區從來沒有一個病例，且病例一直在減少，已有七省從一級回應降為二級，九個省份從一級降到三級，還剩十多個省份是一級。但疫情數字下降，社會活動就會增加，醫院開張、交通開始，風險等級仍是一件大事。

因疫情趨緩，湖北宜昌市秭歸縣、咸寧市通城縣這陸續宣布縣內交通管制鬆綁，但仍堅持縣域對外繼續封閉。

長江日報報導，最早爆發疫情的武漢市，各小區先後推出「無疫情社區」授牌及獎勵措施。有小區拿出「真金白銀」，例如青山區對成績突出的先進社區（村）分別給予5到10萬元獎勵，成績突出的先進街道最高可獎50萬元。東湖風景區對「無疫情小區」給予獎勵牌及獎勵5萬元，無疫情社區（村，場）給予獎勵20萬元。

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