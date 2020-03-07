澳門居民57人從湖北返澳 隔離14天

澳門當局今天派遣包機前往湖北省，接載來自31個家庭的57名澳門居民返澳，包機傍晚6時許飛抵澳門。機上有老有少，他們登機前已完成健康檢查，通過體溫測試，全程穿著防疫裝備。

當局原先公布有58人登機，但澳門電台報導，其中一人在登機前被測到體溫達攝氏37.5度，超過中國大陸海關所規定的攝氏37.3度標準，被拒絕出境及送到相關部門檢測。

湖北武漢1月底因疫情封城後，澳門約有150名居民滯留當地，在香港當局決定派遣包機前往湖北接回部分港人後，澳門當局也決定派出包機到湖北。

滯留湖北的澳門居民回家後，將會接受14天隔離觀察。