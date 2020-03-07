澳門走出新冠肺炎疫情 香港評論一致讚好

春節過後，中國大陸爆發的新冠肺炎疫情同時衝擊香港和澳門，但在防疫上，香港輿論卻普遍讚揚澳門而批評香港。

在具體疫情上，截至昨天，澳門已接近一個月沒有新增確診病例，此前的10名患者則全部康復出院，沒有死亡病例。

在香港，疫情至今沒有過去，截至7日中午有107名確診病患，尚未出現過數天沒有新確診病患的情況。

對於澳門的防疫工作，香港輿論普遍高度讚揚，認為比香港成功，而其優勝之處在於行政長官崔世安在抗疫上足夠果斷和快速，以及行事作風沒有精英和官僚框架。

比如，有香港媒體2月初在相關報導中指出，正當香港還在爭論是否在通往大陸的高速鐵路口岸實施健康申報時，賀一誠便宣布在所有入境口岸實施健康申報；又如正當香港行政長官林鄭月娥決意留在達佛斯參加國際會議而不是提早返港時，賀一誠則在澳門誠懇地回應疫情的問題。

香港學者沈旭輝也在媒體撰文公開讚揚澳門的一些防疫做法，比如強制乘客在公共交通工具上戴口罩；政府搜羅的2000萬個口罩會派給全體市民，不是交由市場機制，也不是只交給友好團體；關閉澳門最大經濟命脈賭場半個月，又呼籲全體市民提出各種建議，集思廣益。

網路媒體端傳媒早前也刊登評論，提出澳門在防疫方面的優勝之處。

評論指出，在防疫方面，澳門主要分為4部分：穩定口罩供應、完善訊息發布、限制跨境人流以及避免市民外出。

據分析，在疫情之初，澳門當局已迅速到世界各地搜購口罩，而澳門部分藥房屬「聯網藥房」，與政府有合作關係，在售賣口罩方面也比較容易協調。

但客觀而言，澳門的人口比香港少，以澳門約68萬人口來計算的話，2千萬個口罩足夠澳門市民使用一個月，在香港卻只能用3天。

儘管港澳在疫情發生至今沒有封關，但文章認為，澳門在逐步收緊入境政策上比香港做得好。

比如，澳門於1月22日出現首例確診病例，23日出現第二例，這天當局已經宣布聯同珠海禁止發燒者進入對方境內。

1月26日，澳門當局宣布自27日凌晨起，所有來自湖北的旅客以及14天內曾去過湖北的非本地居民，入境時必須出示由合法醫療機構發出的醫生聲明書，以確認未感染新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）。

1月28日，澳門政府又宣布，來自湖北且往來珠澳兩地的外地勞工，入境澳門時需要提交「無感染新型冠狀病毒」的醫生證明。

由於相關醫學證明難以獲得，因此有效阻止了部分旅客入境。當然，大陸停發「自由行」簽注也令入境遊客減少。

對於澳門關閉堵場，文章認為，賭場是澳門最大的僱主之一，賭場停止運作，令不少居澳人士可留在家中工作，也令在珠海居住的員工不用跨境上班，減少了部分跨境人流和市內人群聚集。

評論認為，澳門人普遍對政府的表現評價不俗，認為措施的效率高，訊息發布及謠言澄清都做得及時。當然，澳門防疫有效也涉及一些先天因素，例如經濟單一、人口較少。

也有報章刊登評論文章指出，在這次防疫上，賀一誠的談話稱讚者眾，林鄭月娥的說話卻引來噓聲，原因是賀一誠「是與市民同一等級的家常閒話」，但說話層次分明、道理清晰，能夠清楚交代民眾的疑難。

反觀林鄭月娥，給人的印象是高高在上，只講出政府的想法，較少談到市民面對的困難。

文章表示，賀一誠講話中聽，因為他說的是市民日常生活的疑慮，比如他先解釋澳門當局在政策選項上的困難，然後清楚交代選擇的考慮。

但文章也指出，澳門地少人稀，人口不足70萬，社會一向簡單淳樸，政治參與不強，沒有強力的反對派，問題遠比香港少，所以澳門當局能夠快速解決問題。

立場親政府的大公報2月底刊登的評論文章也指出，香港社會普遍關注香港與澳門在防控疫情上的不同表現，絕大多數媒體的意見是表揚澳門、批評香港。

文章認為，澳門有些方面確實做得比香港好，比如兩地同屬特別行政區，澳門卻主動把當地的防控疫情視為大陸全國防控疫情阻擊戰的一部分，具有大局觀。

其次，賀一誠果斷地暫停澳門賭業，又在全球市場採購2000萬個口罩供應澳門居民；港府的採購工作卻「不理想」，只能由團體和企業自發向香港居民派發或出售口罩，數量卻是「杯水車薪」。

再者，2月3日，澳門銀行公會宣布，容許銀行基於自身的風險承受能力，向受疫情影響的本地個人和公司抵押貸款客戶提供「還息不還本」，最長為期6個月。

在香港，同樣的措施是由中銀（香港）於2月6日率先宣布，其他一些銀行仿效。

文章認為，兩個特區都實行資本主義制度，都是自由港，在平時，政府都尊重自由市場；問題是這場疫情是特殊情況，必須特別對待，澳門政府做到了這一點，港府卻故步自封，不識變通。