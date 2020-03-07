快訊

確診人數破7000人！南韓新冠肺炎再增274例

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／湖北通城「解除封城」 武漢中醫醫院病例「清零」

世界日報 / 中國新聞組╱北京7日電
湖北通城病例歸零，正式宣告「解除封城」。 圖／影片截圖
湖北通城病例歸零，正式宣告「解除封城」。 圖／影片截圖

影片來源／網易


湖北通城縣最後一例新冠肺炎患者、75歲危重症老人住院25天後，4日治癒出院。通城縣病例已經「清零」，正式宣告封城結束，成為湖北首個解封的城市。此外，武漢江夏區中醫醫院患者清零，成為全市新冠患者率先清零的定點中醫院。

綜合媒體報導，通城縣累計報告58例確診患者，病亡2例，轉院1例，其餘全部治癒出院，成為咸寧市首個新冠肺炎確診病例全部「清零」的縣。通城縣最後一名確診病例已經痊癒，4日出院，接下來只要隔離14天，確認症狀沒有再度復發，管控自身健康狀況即可。

報導指出，一名網友錄製影片慶祝通城解封，順便拍了路上的行人，證實消息的準確性，「現在街上反正都有人在走，現在紅綠燈、車子，上面也有好多排隊的，這有點恢復到往日景象。」

此外，武漢江夏區中醫醫院患者清零，恢復正常醫療服務。

據報導，6日下午6時，武漢江夏區中醫醫院住院部前，5台120救護車一字排開，藍色的警燈閃爍，警笛奏響了勝利的凱歌。緩緩駛離江夏區中醫醫院。百名醫務人員夾道歡送，淚流滿面，泣不成聲，送走最後18名病友。

江夏中醫醫院最後18名新冠肺炎患者轉院到江夏區第一人民醫院，意味著江夏定點治療新冠肺炎的區中醫醫院患者清零，該院恢復正常醫療服務。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

日本廣島一男罹患新冠肺炎 看診8次換4間醫院才確診

還在新冠肺炎防疫 三峽公所找里長加開登革熱防疫訓練

法、德、西現新冠肺炎社區傳播 旅遊疫情升第二級警示

痛批違法、進退失措…習近平湖北拔官 官媒曝內幕

相關新聞

全球疫情統計／全球累計破10萬例 南韓新冠肺炎確診人數破7000

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

中國新冠肺炎疫情趨緩 外媒：犧牲重症患者換來的

中國國家衛健委按日的通報顯示新冠肺炎疫情趨緩，港媒披露國家主席習近平擬視察武漢，官媒開始宣揚抗疫必勝，但外媒指中國疫情趨...

影／湖北通城「解除封城」 武漢中醫醫院病例「清零」

湖北通城縣最後一例新冠肺炎患者、75歲危重症老人住院25天後，4日治癒出院。通城縣病例已經「清零」，正式宣告封城結束，成為湖北首個解封的城市。此外，武漢江夏區中醫醫院患者清零，成為全市新冠患者率先清零的定點中醫院。

繼香港之後 澳門也派包機接回滯留武漢居民

澳門特區政府派出的包機，今（7）日飛往武漢天河機場，預計將接返59名滯留在湖北的居民回澳門，包機預計在下午5時半返抵澳門...

多國失控恐引爆香港新一波疫情 港官：非必要勿外遊

新冠肺炎疫情持續，香港昨天新增2宗確診個案，1宗疑似個案，累計確診個案107宗；昨天的2宗確診個案與曾到印度旅遊而染病的港婦有關，有可能成為又一個大型感染群組。當局呼籲有意外遊人士不要掉以輕心，如果可以，近期最好不要外遊。

越老越高！港大估：新冠死亡率1.4% 70歲以上接近4%

香港特區政府防疫專家顧問團成員、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉團隊6日發表的最新研究結果顯示，新冠肺炎的發病死亡率上限為1.4%，即每1000名出現病症的患者，其中最多將有約14名因新冠病毒死亡。

武漢市新冠肺炎日新增確診病例 降至兩位數

今（7）日清晨，湖北省衛健委官網發布的疫情顯示，6日0至24時，全省新增新冠肺炎確診病例74例，其中，武漢市74例，其他...

港大推測新冠發病死亡率1.4% 遠低於WHO數據

新型冠狀病毒致死率持續引發關注。香港特區政府防疫專家顧問團成員、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉團隊6日發表的最新研究結果...

大陸新增99宗新冠肺炎 累計逾8萬人確診

大陸國家衛健委7日上午公布的最新數據顯示，過去一天大陸新增99宗確診新冠肺炎個案，並有28人病故，湖北占28宗，新增疑似...

大陸疫情整理包／新增確診數降至2位數 死亡總數達3070例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

新冠疫苗 大陸4月有望臨床

大陸國家衛健委專家昨天帶來好消息，疫苗研發已有突破，預計再一個月有部分新冠肺炎疫苗進入臨床。

副總理視察武漢 居民隔窗怒喊：「全是假的！」

中央指導組組長、國務院副總理孫春蘭日前在新冠肺炎重災區湖北省武漢市，實地察看多個屋苑，過程中發生一件小插曲，有數名居民從家中窗戶向外大喊「假的！假的！」，投訴屋苑的物業管理人員，在中央指導組考察時假裝讓義工送菜送肉給業主，但實際上工作並不到位。

熱門新聞

全球疫情統計／全球累計破10萬例 南韓新冠肺炎確診人數破7000

埃及尼羅河遊船12人染新冠肺炎 疑遭一台裔美籍遊客感染

台灣是防疫模範生！CNN大讚：這10點全世界都該好好學

立院怎麼回事？吳斯懷竟「順時中」高嘉瑜被同黨狠噹

批蘇貞昌「氣度小」、「短視政客」被點名道歉 醫師再開嗆

肯定醫護協助防疫 陳時中：之後危險津貼均每天萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。