影／湖北通城「解除封城」 武漢中醫醫院病例「清零」

影片來源／網易

湖北通城縣最後一例新冠肺炎患者、75歲危重症老人住院25天後，4日治癒出院。通城縣病例已經「清零」，正式宣告封城結束，成為湖北首個解封的城市。此外，武漢江夏區中醫醫院患者清零，成為全市新冠患者率先清零的定點中醫院。

綜合媒體報導，通城縣累計報告58例確診患者，病亡2例，轉院1例，其餘全部治癒出院，成為咸寧市首個新冠肺炎確診病例全部「清零」的縣。通城縣最後一名確診病例已經痊癒，4日出院，接下來只要隔離14天，確認症狀沒有再度復發，管控自身健康狀況即可。

報導指出，一名網友錄製影片慶祝通城解封，順便拍了路上的行人，證實消息的準確性，「現在街上反正都有人在走，現在紅綠燈、車子，上面也有好多排隊的，這有點恢復到往日景象。」

此外，武漢江夏區中醫醫院患者清零，恢復正常醫療服務。

據報導，6日下午6時，武漢江夏區中醫醫院住院部前，5台120救護車一字排開，藍色的警燈閃爍，警笛奏響了勝利的凱歌。緩緩駛離江夏區中醫醫院。百名醫務人員夾道歡送，淚流滿面，泣不成聲，送走最後18名病友。

江夏中醫醫院最後18名新冠肺炎患者轉院到江夏區第一人民醫院，意味著江夏定點治療新冠肺炎的區中醫醫院患者清零，該院恢復正常醫療服務。