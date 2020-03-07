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多國失控恐引爆香港新一波疫情 港官：非必要勿外遊

世界日報 / 香港新聞組╱香港7日電
印度團群組3人確診，當局呼籲有意外遊人士不要掉以輕心。 路透社
印度團群組3人確診，當局呼籲有意外遊人士不要掉以輕心。 路透社

新冠肺炎疫情持續，香港昨天新增2宗確診個案，1宗疑似個案，累計確診個案107宗；昨天的2宗確診個案與曾到印度旅遊而染病的港婦有關，有可能成為又一個大型感染群組。當局呼籲有意外遊人士不要掉以輕心，如果可以，近期最好不要外遊。

綜合媒體報導，近日源於中國以外地區的輸入個案有增加趨勢，專家指出，隨著疫症在全球各地大爆發，可能引發香港出現新一波疫情高峰。衛生署公布，香港國際機場的入境健康申報措施即日起將由內地抵港航班擴展至所有抵港航班，所有從香港國際機場抵港的入境旅客均須填寫及提交健康申報表。

衛生防護中心建議市民，延遲所有非必要外遊計畫。食物及生局副局長徐德義也呼籲外遊人士小心考慮，特別是計畫去有社區個案或個案比較多的地方。

報導指出，香港第106宗確診個案為一名56歲的印度裔香港商人，他在3月4日開始發燒、頭痛及肌肉痛，3月5日曾在嘉諾撒醫院短暫逗留，然後轉往律敦治醫院至昨日確診。患者在潛伏期裡大部分時間在外遊，本月初乘英國航空航班從巴黎往倫敦，再從倫敦返港。

生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信上述個案為輸入個案的可能性較高。她呼籲曾乘搭3月3日BA0323、3月4日BA27航班商務艙的人士主動與署方聯絡。

另外，張竹君透露，第105宗個案、69歲曾前往印度的女患者，其沒有隨團到印度的丈夫亦初步確診。報導稱，這名確診女子上月乘國泰班機從印度新德里回港，與她同遊印度、於加拿大初步確診者，則於上月底乘國泰航班從香港往溫哥華。此外，69歲女子除了曾於3月1日中午在九龍塘「My Garden」參加婚宴，同晚亦在喜來登酒店參加筵開12圍的中式婚宴。

至於在泰國確診的43歲男子，上月29日來港探親數小時後回泰國，3月2日發燒和咳嗽，其後確診。

報導稱，近日上述在香港、泰國及加拿大確診的患者，涉6班經印度、加拿大、英國、法國和泰國的航班，衛生防護中心呼籲在有關航班與確診者同艙的乘客與該中心聯絡。

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