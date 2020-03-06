副總理視察武漢 居民隔窗怒喊：「全是假的！」

孫春蘭日前到當地多個屋苑，實地察看社區防控及群眾生活情況。（影片截圖） 中央指導組組長、國務院副總理孫春蘭日前在新冠肺炎重災區湖北省武漢市，實地察看多個屋苑，過程中發生一件小插曲，有數名居民從家中窗戶向外大喊「假的！假的！」，投訴屋苑的物業管理人員，在中央指導組考察時假裝讓義工送菜送肉給業主，但實際上工作並不到位。

時隔一天後，據內地傳媒報道，涉事的青山區政法委立即與業主舉行座談會，與會者包括有政法委副書記等高官，下午亦有工作人員上門了解情況。與此同時，屋苑的物業管理公司亦有作出回應，承諾不斷提高服務質素。

據《財新網》報道，涉事的屋苑位於「翠園社區」，名為「開元公館」。有居民透露，不滿的地方主要是「物業疫情期間不重視消毒，中央領導來了卻大做特做，平時送菜不到位，這時候又趕緊擺樣子。」對於當天的情況，居民指業主們此前並不知道會有領導前來查看，僅發現一系列反常的情況，「疫情發生之後，街上沒什麼人，可是早上突然有人拖車、路面消毒打掃，樓棟大門還有人把守不讓出去，但社區內有蔬菜車停放，因此才估計會有領導來。」居民直言，當時都是情急之下自發大喊出來，並非有人號召。

對於居民的訴求，物業管理公司在周五（6日）回應指，現已採取措施加強工作力度，努力保障居民的日常生活需求。中央指導組離開後，物業管理公司更立即發出《告業主書》致歉，同時承諾地下車庫停車費暫不調整，並將全面收集業主意見，在疫情過後對漏水房屋展開維修。公司亦承諾，業主可隨時反映服務中的其他問題，公司將會認真履行合同約定內容，不斷提高物業服務質素。

事實上，內地官媒雖然未有在官方報道中提及有居民大喊「假的！假的」一事，但在當晚新聞聯播中就指出「針對群眾現場反映的困難和問題，孫春蘭立即要求省、市領導深入調查，不回避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義，要堅持務實作風，實事求是、切實解決問題，提升群眾滿意度」。

此外，武漢市其後亦召開疫情防控指揮部視像調度會，市委書記王忠林指出，當前武漢疫情防控取得一定進展，但也存在作風不夠紮實等問題，必須痛下決心，在轉變作風、狠抓落實上聚焦發力。針對市民生活保障存在的問題，王忠林表明要在用心用情、保障群眾生活上聚焦發力，從有向優、品種單一向豐富多彩、保供給向保供穩價上轉變，在滿足市民個性化需求上加大力度，物價部門亦要加強市場監管，保證價格穩定。

延伸閱讀：

新冠肺炎 |日政府應對口罩荒 購400萬口罩寄北海道2區 每戶40個

【新冠肺炎】美國衞生官員記招籲勿摸臉 下一秒舐手指翻手中講稿

文章授權轉載自《香港01》