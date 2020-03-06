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病毒變異未影響研發 中國：疫苗4月可緊急使用

中央社 / 北京6日電

中國官方下午表示，新型冠狀病毒變異並未影響抗體與疫苗製備，目前新冠疫苗正按5條技術路線研發，均進入實驗動物的有效性和安全性階段，預計部分疫苗4月可臨床或緊急使用。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「科技研發攻關最新進展」記者會，中國科學院副秘書長、中國科學院院士周琪與國家衛生健康委員會醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉回答提問時，作上述表示。

關於武漢肺炎（COVID-19）新型冠狀病毒出現變異的影響，周琪指出，病毒變異迄今有些報導，但在變異過程需要更多案例與研究；目前，中國針對病毒變異和疫苗研發有統一部署。

他表示，當前所看到的病毒變異，並沒有影響藥物研發、抗體製備和疫苗製備；科研單位正在積極觀測病毒變異程度，積極地布局科研計畫。

在疫苗研發進度上，鄭忠偉指出，疫情發生後，從全中國10多家疫苗機構，第一批篩選8家、確定9項任務，並沿著5條技術路線推進疫苗攻關工作；根據國家相關法律法規規定，估計4月部分疫苗有希望進入臨床或緊急使用。

他表示，滅活（不活化）疫苗研究已進入動物攻毒和動物毒理研究階段，即基於實驗動物的疫苗有效性、安全性研究階段，目前還沒有看到國外有類似的報導。

他說，在基因工程重組的亞（次）單位疫苗部分，研發進度也進入實驗動物的有效性和安全性研究階段，目前和國外基本處於同步、或者中國略有領先的水準。

至於腺病毒載體疫苗研發，鄭忠偉表示，曾經成功研製的伊波拉疫苗就是用腺病毒載體，目前新冠病毒的腺病毒載體疫苗研究，處於實驗動物的有效性和安全性研究階段，和國外基本是同步或在某些環節略有領先地步。

在減毒流感（活性減毒）病毒載體疫苗部分，他指出，已進入實驗動物的有效性和安全性研究階段，該款疫苗透過鼻腔滴注方式進行接種；若研製成功對提高接種率有一定效果，目前未看到全球其他國家相關類似疫苗的報導。

至於核酸（mRNA、DNA）疫苗，鄭忠偉說，目前全球沒有類似的人用疫苗上市。中國的mRNA疫苗研發和國外基本同步，中國在臨床前研究階段還略微領先。

但他也指出，中國尚未進行mRNA疫苗臨床研究的先例，未來在臨床研究階段也許會被國外的研發機構超越；DNA疫苗有兩個團隊同步推進，也都進入實驗動物的安全性和有效性的研究階段。

新冠肺炎 COVID-19

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