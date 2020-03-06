快訊

義大利已淪重災區 梵蒂岡出現新冠肺炎首例

游泳名將孫楊禁賽8年原因曝光！母親竟狂扯後腿

新型病毒命名 中美華人學者支持SARS-CoV-2

中央社 / 台北6日電

12名中美華人學者近日在醫學期刊「刺胳針」發表公開信，支持將導致武漢肺炎的新型病毒命名為SARS-CoV-2。此前，包括中國疾病預防控制中心主任高福等中國學者呼籲將病毒命名為HCoV-19。

國際病毒分類委員會冠狀病毒小組2月11日建議將引發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的病毒病名為SARS-CoV-2。

2月18日，高福等7名中國學者在英國醫學期刊刺胳針（Lancet）發文，建議將SARS-CoV-2病毒名稱修改為HCoV-19（人類冠狀病毒2019），理由是病毒名中有SARS會讓民眾感到困惑，且病毒名與疾病名COVID-2019不一致，可能對經濟、社會帶來負面影響。

不過，這封來自12名中美華人學者的公開信表示，「我們認為冠狀病毒研究小組採用SARS-CoV-2的命名更為恰當」，SARS-CoV-2體現了國際病毒分類委員會（ICTV）的主旨，「有利於疫情防控和科學交流合作，那麼它就是一個合格的名字」。

作者指出，SARS-CoV-2這個命名並不是基於臨床症狀與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）類似，而是凸出它與SARS病毒在演化關係上的考慮。

據表示，國際病毒分類委員會的命名原則主要基於病毒之間的種系關係和分類學。新冠病毒基因組測序結果出來後，專家根據國際病毒分類規則，認定它不是新的病毒種類，而是與SARS冠狀病毒遺傳關係很近。

據國際病毒分類委員會官網，當新病毒引發疾病時，有3個與病毒和疾病相關的名稱需要命名，包括疾病名稱、病毒分類名和病毒常用名；其中疾病命名由世界衛生組織（WHO）決定，病毒分類命名由國際病毒分類委員會決定，病毒的常用名則由病毒專家們決定。

公開信說，「從長遠來看，我們相信SARS-CoV-2名稱的使用，不會影響疫情國家的社會穩定和經濟發展」，「鑑於目前該新發病毒的種種不確定性，我們建議保留SARS-CoV-2的命名」。

這12名學者包括：吳云濤（喬治梅森大學）、霍文哲（天普大學）、黃耀偉（浙江大學）、金冬雁（香港大學）、李十月（武漢大學）、劉善慮（俄亥俄州立大學）、劉學鋒（喬治城大學）、邱建明（堪薩斯大學）、桑永明（田納西州立大學）、王秋紅（俄亥俄州立大學）、袁國勇（香港大學）以及鄭志明（美國NIH國家腫瘤研究所）。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新北上班族拿SARS炒冷飯 造謠死亡人數被法辦

習近平1月7日談疫情 據稱要求勿影響過年氣氛

陸官方3度改口：兒童孕婦為易感染武漢肺炎族群

中國官方專家國外發表論文 武漢肺炎疫情早知道

相關新聞

陸官方：湖北有超過3000名醫護人員感染新冠肺炎

中央指導組、大陸國務院副秘書長丁向陽今日表示，湖北有超過3000名醫護人員感染新冠肺炎，其中40%是院內感染，60%是在...

全球疫情統計／義大利已淪歐洲重災區 梵蒂岡出現新冠肺炎首例

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

香港累計確診107例 新增一名患者曾到倫敦、巴黎辦公

香港今日確診個案新增兩例，累計確診達到107例。香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午指出，兩名確診個案中，一...

李文亮、劉智明等34位人 獲追授「疫情防控先進」

中共國家衛生健康委、人力資源社會保障部、國家中醫藥管理局三部個部門，5日決定授予北京大學第一醫院重症救治醫療隊等113個集體「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體」稱號，授予丁新民等472位人士「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，追授徐輝、劉智明、李文亮、柳帆、彭銀華等34位人士「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。

武漢男出院隔離病亡 傳不只一家方艙醫院暫停出院

湖北省武漢市一名新型冠狀病毒肺炎患者日前在出院後隔離時病亡，引發輿論對醫院在出院標準上是否把關不嚴的質疑。有媒體報導，為防止患者復發，曾收治這名患者的武漢市漢陽國博方艙醫院，已因此暫停病人出院。據稱暫停出院的不只這一家方艙醫院。

陝西出現醫院領導補助高於援鄂一線人員 2領導遭免職

陝西省安康市5日通報對網絡反映市中心醫院公示中存在「院領導抗疫補助高於援鄂一線人員」問題的調查結果，對相關責任人員進行了問責處理，該市兩位領導遭免職。據悉，安康市中心醫院是該市新冠肺炎確診患者唯一的集中救治定點醫院。

中抗疫「轉守為攻」 回贈南韓口罩 捐伊朗400萬人民幣

中國疫情逐獲控制，而先前提供援助的南韓疫情卻日趨嚴峻，中方轉守為攻以表感謝，向韓方分享防疫經驗和物資，山東威海、上海等多個城市近日陸續向南韓友好城市回贈口罩。有官員5日表示，有些國家已向中國提出援助請求，下一步中國將向世衛組織推薦分享抗疫經驗。此外，伊朗駐華大使館5日發文，感謝中國朋友捐贈400萬人民幣。

孫春蘭視察武漢 樓上居民上訪喊「全部假的、形式主義」

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組到武漢青山、江漢區的社區視察時，突遇民眾「另類上訪」，在樓上高喊「假的，全部是假的」、「形式主義」。孫春蘭立即要求調查、解決問題，提升群眾滿意度。

陸專家：新冠病毒變異不會影響疫苗與藥物研發

大陸專家此前表示，新冠病毒發生變異、出現亞種，對於這是否會影響疫苗研發，中國科學院副秘書長、中國科學院院士周琪表示，大陸...

疫情受惠產業 中國線上醫療服務起飛

2003 年 SARS 爆發加速中國社交媒體與電子商務發展，而武漢肺炎正推動另一個新興行業──遠距醫療。隨著醫院將患有其他疾病的患者拒之門外，許多中國人被限制在家中或避開診所，成千上萬的人正在網路上尋求治療和建議。

新冠肺炎患者「淋巴器官寸草不生」 陸衛健委專家：慎用激素

大陸國家衛健委專家組成員蔣榮猛表示，新冠病毒損害免疫系統和肺，從一些病案看出，病人的脾臟和淋巴結「一片荒涼、寸草不生」，...

大陸疫情整理包／新增30死 死亡總數達3042例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

全球疫情統計／義大利已淪歐洲重災區 梵蒂岡出現新冠肺炎首例

新冠肺炎第45例為出院病患 醫院群聚8人感染

澳洲確診個案 在台期間曾於國家音樂廳演出將隔離21人

我增2新冠肺炎確診 案39接觸者及菲律賓境外移入

SARS、MERS到新冠...疫苗為何難產 病毒學家一句話告訴你

日醫狂讚台灣防疫 感嘆日本1.2億人 「出不了一個唐鳳」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。