武漢男出院隔離病亡 傳不只一家方艙醫院暫停出院

湖北省武漢市一名新型冠狀病毒肺炎患者日前在出院後隔離時病亡，引發輿論對醫院在出院標準上是否把關不嚴的質疑。有媒體報導，為防止患者復發，曾收治這名患者的武漢市漢陽國博方艙醫院，已因此暫停病人出院。據稱暫停出院的不只這一家方艙醫院。

澎湃新聞披露，36歲的李亮2月26日出院，但隔離期間出現不適，3月2日病發後送醫不治，武漢市衛生健康委員會開具的「醫學證明（推斷）書」顯示，李亮直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死和呼吸循環衰竭。

李亮出院後又病亡的消息傳出後引起強烈關注。財新網報導，收治李亮的漢陽國博方艙醫院，已暫時停止病人出院。漢陽方艙院長楊星海並說，「這不是我們自己停的，是指揮部的要求，也不只是我們一家停」。

另據香港01報導，一些其他方艙醫院的負責人也證實收到通知暫停患者出院，但強調持續時間不會太久。

對於李亮在隔離期間病亡一事，財新網引述不具名的中國疾控中心專家表示，李亮出院太早了，「23日CT還有典型新冠肺炎影像，怎麼兩天後就能出院？」武漢某家醫院一名放射科醫師分析，李亮出院後死亡的原因或許在於「（出院）標準執行的不夠嚴」。

楊星海則表示，漢陽方艙出院的標準比官方所訂的「指南」更為嚴格，「每個出院的病人必須做兩次核酸檢測都是陰性；CT肺部影像，對比有明顯的吸收改善；血氧飽和度在95%以上」。

中央指導組專家組成員、學者張伯禮接受人民日報訪問時表示，一些出院的病人特別是重症患者，有的出院了，但還有症狀；有些肺部感染滲出吸收不完全，有的免疫功能紊亂等。