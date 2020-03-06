李文亮、劉智明等34位人 獲追授「疫情防控先進」
中共國家衛生健康委、人力資源社會保障部、國家中醫藥管理局三部個部門，5日決定授予北京大學第一醫院重症救治醫療隊等113個集體「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體」稱號，授予丁新民等472位人士「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，追授徐輝、劉智明、李文亮、柳帆、彭銀華等34位人士「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。
澎湃新聞報導，官方本次的表彰對象分為三大類，首先是團體，授與了北京大學第一醫院重症救治醫療隊等113個集體「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體」稱號；第二類為個人，授與丁新民等472人「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。
第三類為疫情中過世者，追授李文亮、劉智明、夏思思等人「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。
其中，李文亮為武漢中心醫院眼科醫師，在官方尚未公開疫情前，就在醫師的群組中通知此事，但卻被警方以涉「散布謠言」訓誡，在疫情大規模爆發後，被許多人稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」，但不久後也感染新冠肺炎過世，時年33歲。
劉智明為武漢武昌醫院院長，是首名感染新冠肺炎過世的醫院院長，時年50歲。
夏思思則為武漢蔡甸區人民醫院醫師，在一線接診病人時遭感染新冠肺炎過世，時年29歲。李文亮醫師的去世，曾引發中國民眾強烈的輿情反應。
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