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中抗疫「轉守為攻」 回贈南韓口罩 捐伊朗400萬人民幣

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
上海一群工廠員工都戴口罩穿過宿舍。 路透
上海一群工廠員工都戴口罩穿過宿舍。 路透

中國疫情逐獲控制，而先前提供援助的南韓疫情卻日趨嚴峻，中方轉守為攻以表感謝，向韓方分享防疫經驗和物資，山東威海、上海等多個城市近日陸續向南韓友好城市回贈口罩。有官員5日表示，有些國家已向中國提出援助請求，下一步中國將向世衛組織推薦分享抗疫經驗。此外，伊朗駐華大使館5日發文，感謝中國朋友捐贈400萬人民幣。

旺報報導，中國國新辦5日舉行記者會，外交部副部長馬朝旭指出，已向巴基斯坦、日本、非盟等提供了檢測試劑，向很多國家分享了治療方案；他說，隨著全球疫情擴散，一些國家向中國提出了援助請求，期待中國援助的事項主要有四，一是病毒檢測試劑盒；二是防護服、口罩、測溫儀等物資；三是診療藥品；四是抗疫和診療經驗；中國已向一些國家提供相關物資，通過紅會、民間管道、企業和地方也分別向外方捐贈了一些抗疫物資。

香港01報導，據南韓釜山市政府3日消息，當日下午釜山收到友好城市上海捐贈的7萬個口罩。據悉，上月釜山曾向上海和重慶捐贈了口罩、防護服等醫療物資。

另據仁川市政府4日消息，仁川上月12日向友好城市威海捐贈2萬個口罩後，威海最近回贈20萬個一次性口罩並發來感謝信。威海市在信中表示，感謝仁川市的聲援與幫助，希望能為仁川提供綿薄之力。

觀察者網報導，伊朗駐華大使館5日發文稱，伊朗疫情發生後，在無數中國朋友連日詢問使館捐贈方式的情況下，我們公布了捐贈渠道。短短24小時內，中國朋友共捐贈約400萬人民幣。中國朋友的慷慨和善意，讓我們深受感動，也深感重任在肩。

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