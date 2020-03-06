陝西出現醫院領導補助高於援鄂一線人員 2領導遭免職

陝西省安康市5日通報對網絡反映市中心醫院公示中存在「院領導抗疫補助高於援鄂一線人員」問題的調查結果，對相關責任人員進行了問責處理，該市兩位領導遭免職。據悉，安康市中心醫院是該市新冠肺炎確診患者唯一的集中救治定點醫院。

央視報導，1月20日，市衛健委組建了以該院專家為主的市醫療救治專家組，市中心醫院黨委書記、院長陳文乾為組長，副院長董根文等為專家組成員。

2月24日，安康市中心醫院按照中省關於一線疫情防控人員臨時性工作補助的政策要求，開展摸底統計和核定工作。

3月2日，市中心醫院依照「在本單位公示5天後，上報有關部門審核，逐級上報審定」的程序要求，在本單位公示《一線疫情防控人員臨時性工作補助統計表》，引發嚴重輿情。

據報導，輿情發生後，安康市及時成立核查組進駐市中心醫院。經核查，市中心醫院在落實新冠肺炎一線疫情防控人員臨時性工作補助政策時，主要領導、分管領導工作不深入、不細緻，未嚴格按照文件規定執行，對發放範圍、補助時限和補助標準把關不嚴，對專家組中的院領導簡單按全勤計算，其他人員按出勤計算，導致政策執行中出現偏差，造成「院領導抗疫補助高於援鄂一線人員」問題。

依據《中華人民共和國監察法》、《事業單位工作人員處分暫行規定》等，該市對負有主要領導責任的陳文乾、董根文予以免職，並給予政務記過處分；對負有監管責任的市衛生健康委員會主任王龍軍予以誡勉；對其他責任人員按照幹部管理權限交有關單位處理。