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孫春蘭視察武漢 樓上居民上訪喊「全部假的、形式主義」

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
孫春蘭視察武漢小區，居民隔窗向中央指導組舉報孫春蘭喊「假的，假的，形式主義」。 新華社
孫春蘭視察武漢小區，居民隔窗向中央指導組舉報孫春蘭喊「假的，假的，形式主義」。 新華社

來源：YouTube

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組到武漢青山、江漢區的社區視察時，突遇民眾「另類上訪」，在樓上高喊「假的，全部是假的」、「形式主義」。孫春蘭立即要求調查、解決問題，提升群眾滿意度。

香港01報導，對於當地民眾所稱「假的」到底為何，有消息指，是因武漢市政府近期出台政策，稱能夠讓民眾以較便宜的價格買到豬肉，即10元人民幣（約1.5美元）一斤，但民眾根本買不到，認為是虛假宣傳。

也有消息稱，社區物業不讓民眾下樓，還假裝讓志願者送菜送肉給業主，而民眾則高喊「物業作假，物業不作為，換物業」。

北京青年報報導，2月11日起，武漢在全市範圍內所有住宅小區實行封閉管理，限制居民外出。18日起，武漢各區超市不再面向個人銷售，只接受社區組團購物。這種社區團購的模式，並不是第一次被居民吐槽。

報導指出，日前在江岸區江碼社區的濱江苑小區業主微信群裡，一名女業主連發數條語音，怒罵武漢中百超市針對不同小區發布「AB陰陽套餐」捆綁銷售大米、醬油和衛生紙，套餐價格高。

武漢市副市長徐洪蘭不諱言，目前社區團購還存在不夠精準、供貨方式單一等問題，暫時還不能滿足居民個性化需求。對於物價偏高的問題，徐洪蘭表示，武漢現在物流和人工成本是平時的三倍，直接推動了菜價、物價上漲。

報導稱，就在孫春蘭針對群眾反映問題提出要求的當天，武漢市委書記王忠林也去了社區，調研志願服務工作，現在很多區社區辦人員正在每家每戶上門收集問題。

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