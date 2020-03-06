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診斷太寬鬆 出院再染疫 36歲陸男猝死

聯合報 / 記者呂佳蓉／綜合報導
在戰「疫」一線，湖北流行病學調查專家員猶如偵察兵，希望盡快找到感染源、摸清傳播鏈。 （中新社）
在戰「疫」一線，湖北流行病學調查專家員猶如偵察兵，希望盡快找到感染源、摸清傳播鏈。 （中新社）

大陸一名感染新冠肺炎的卅六歲患者自方艙醫院出院不到一周，仍感身體不適，二日送醫後不治。

大陸專家指出，目前官方制定的出院標準太寬鬆，建議應再嚴謹檢測。為此，武漢多家方艙醫院昨宣布暫停病人出院。

據澎湃新聞報導，武漢新冠肺炎確診病患李亮二月十二日入住漢陽方艙醫院，同月廿六日出院。在指定隔離點隔離觀察，隔離期間曾向妻子表示身體不適，二日下午送醫後不治。武漢市衛生健康委員會開具的「醫學證明（推斷）書」顯示，李亮直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死和呼吸循環衰竭。

李亮出院後又病亡的消息引起大陸社會關注。據界面新聞報導，武漢多家方艙醫院證實，武漢官方已下令暫停辦理病人出院，對出院者增加抽血檢查程序，防止出院患者復發。

據大陸官方通報，截至三月五日晚間八時，新增確診一三九例，湖北省以外地區增五例，累計確診達八萬○四○九例，累計死亡人數突破三千人，達三○一二人。

新冠肺炎 COVID-19

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