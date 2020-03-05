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患者離院後病亡 陸媒：方艙醫院暫停出院

中央社 / 台北5日電
武漢首家方艙醫院「休艙」，醫護待命物資封存。 新華社
武漢首家方艙醫院「休艙」，醫護待命物資封存。 新華社

湖北省武漢市一名感染新冠肺炎但治癒隔離中的男子日前突傳病亡，引起各方震驚；曾收治這名患者的武漢市漢陽國博方艙醫院目前因此暫停病人出院，據稱暫停出院的不只一家方艙醫院。

陸媒澎湃新聞昨天披露，36歲的李亮2月26日出院，但是隔離期間出現不適，3月2日病發後送醫不治，武漢市衛生健康委員會開具的「醫學證明（推斷）書」顯示，李亮直接死亡原因為新冠肺炎（武漢肺炎），引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死和呼吸循環衰竭。

李亮出院後又病亡的消息傳出後引起強烈關注，北京財新網今天引述漢陽國博方艙醫院院長楊星海說，漢陽方艙現在已經暫時停止病人出院。漢陽方艙就是李亮確診後收治他的醫院。

楊星海並透露，「這不是我們自己停的，是指揮部的要求，也不只是我們一家停」。

另據香港01等報導，一些其他方艙醫院的負責人也證實收到通知暫停患者出院，但強調持續時間不會太久。

對於李亮在隔離期間病亡一事，財新網引述不具名的中國疾控中心專家表示，李亮出院太早了，「23日CT還有典型新冠肺炎影像，怎麼25號兩天後就能出院？」

武漢市一名醫生也指出了CT（電腦斷層掃瞄）的問題。他說，在一些醫院，判斷病人是否滿足出院的4個條件時，「CT分量最小了」。

不過，楊星海指出，漢陽方艙出院的標準比官方所訂的「指南」更為嚴格，「每個出院的病人必須做兩次核酸檢測都是陰性；CT肺部影像，對比有明顯的吸收改善；血氧飽和度在95%以上」。

武漢某家醫院一名放射科醫生分析，李亮出院後死亡的原因或許在於「（出院）標準執行的不夠嚴」。

這名放射科醫生說，他所在的醫院也有人再次入院後死亡，「個例，也不好說新冠是不是直接原因，就醫學角度來看這樣的病人研究價值非常大」。

中國國家國家衛健委2月18日發布「新型冠狀肺炎病毒診療方案（試行第六版）」，其中對於出院的4條標準是：體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀明顯好轉、肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善、連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性（採樣時間間隔至少24小時）。

3月3日更新的第七版診療標準中，這4條出院標準未變。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎、新冠肺炎）爆發後，疫情最嚴重的武漢市醫院床位嚴重不足，官方陸續建立了火神山、雷神山兩所臨時性專門醫院，以及16所收治輕症患者的方艙醫院，共提供了2萬多個床位。

新冠肺炎 COVID-19

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