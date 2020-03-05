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大陸中科院：新冠病毒演化出亞型 更具侵略性、傳染力更強

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電
解放軍的醫學研究團隊稱，在疫苗研製方面取得重要成果。圖為醫務人員正在配製試劑。 中新社
解放軍的醫學研究團隊稱，在疫苗研製方面取得重要成果。圖為醫務人員正在配製試劑。 中新社

中國新聞組／北京5日電

新冠病毒是否發生突變是目前學界研究焦點，中國科研團隊最新研究發現，新冠病毒近期已產生149個突變點，並演化出L型和S型兩個亞型，S亞型是相對更古老的版本，L亞型更具侵略性、傳染力更強；有病患同時感染這兩個亞型。此外，就在中國國家主席習近平近日視察後，解放軍少將陳薇領導的醫學研究團隊稱在疫苗研製方面取得重要成果。

澎湃新聞報導，中國科學院主辦的《國家科學評論》3日發表的論文《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》指出，透過對103個新冠病毒全基因組分子進化分析，發現病毒株已發生149個突變點，而且多數是近期產生的。該研究揭示：新冠病毒已經演化出L和S兩個亞型。其中101個屬於這兩個亞型。從占比上看，L亞型更為普遍達到70%，S亞型占30%。

據報導，論文作者認為，L亞型在武漢爆發的早期階段更為普遍，而L亞型的發生頻率在1月初後有所下降。作者認為，人為干預可能對L亞型施加了更大的選擇性壓力，如果沒有這些干預，L亞型可能更具侵略性和擴散得更快速。另一方面，由於選擇壓力相對較弱，在進化上較老且攻擊性較小的S亞型可能在相對頻率上有所增加。

另外值得注意的是，這103個樣本顯示，大部分患者只感染了L亞型或S亞型中的一個。但其中一位近期有過武漢旅行史的美國患者分離出的病毒株，顯示其可能同時感染了L亞型和S亞型新冠病毒。

另據多維新聞網報導，習近平2日視察軍事醫學研究院，了解疫苗和抗體研製、藥物篩選、病毒致病機理研究、快速檢測試劑研究和應用等進展情況。他要求，軍隊盡快研製出安全有效的疫苗、藥物、檢測試劑，全力滿足抗擊疫情需要。

央視《新聞聯播》3日報導指出，軍事醫學研究院陳薇院士領銜的團隊在疫苗研製方面取得重要階段性成果。陳薇表示，會「力爭在最短時間內，將我們正在研製的重組新冠疫苗推向臨床、推向應用，為打贏這場疫情防控阻擊戰提供堅強的科技支撐。」公開報導顯示，2015年7月陳薇晉升少將軍銜。

明報報導，陳薇現年54歲，在SARS和伊波拉病毒研究作出過重要貢獻。2003年，陳薇團隊證明干擾素在體內外能有效抑制SARS病毒增殖，使1.4萬名醫護獲得有效防護。2015年，團隊研發的伊波拉疫苗在疫情最嚴重的西非國家開展臨床試驗，是中國自主研製的疫苗首次獲得境外臨床試驗許可。

新冠肺炎 COVID-19

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