大陸研究：平均氣溫8.72℃ 新冠病毒可能最適合傳播

中山大學公共衛生學院王茂團隊近日在醫學預印本網站MedRxiv發表首個新冠病毒與氣候關係的研究，經收集27個國家429個城市約2.5萬例確診新冠肺炎患者發現，當平均氣溫在8.72℃時，新冠病毒可能最適合傳播。

生命時報報導，研究發現，日確診數和溫度之間存在關係，並得出平均溫度在8.72℃時，日確診數值達到高峰，證實溫度會明顯影響新冠病毒的傳播。武漢及其周邊地區暴發也可能與當地溫度密切相關，而較為寒冷的北方，隨著氣溫升高，有可能發生疫情再次抬頭。

武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋表示，新冠病毒受環境溫度影響的研究可以參考，但作為一個流行病學分析，此研究樣本量還是不足，特別是湖北以外其他省的病例較少，會有較大誤差。

另外研究也稱，這項研究存在一些缺陷。例如，沒有考慮確診人數的增加與輸入性病例和感染人群基礎的關係，忽視了年齡、性別等因素，以及病毒感染後的潛伏期等。

楊占秋說，當前實驗室研究發現，呼吸道病毒的培養在34℃左右時，繁殖能力最強，但在自然環境中適宜傳播的溫度還不明確。從病毒傳播情況來看，自然環境下，秋冬季比較適合病毒生存，不過，不得不承認，病毒有很強大的環境適應能力，比如在東南亞也可以生存。