新冠病毒攻擊中樞神經系統 北京出現首例

首例新冠肺炎合併腦炎患者2月25日從首都醫科大學附屬北京地壇醫院出院，主持救治該患者的北京地壇醫院ICU主任劉景院提醒，面對患者出現意識障礙，一定要考慮病毒可能攻擊中樞神經系統。此前針對SARS、MERS的研究也顯示，引發這兩種疾病的冠狀病毒，同樣有引起中樞神經系統損傷的案例。

澎湃新聞報導，新冠肺炎患者可能合併重度呼吸窘迫綜合症（ARDS）、心肌損害、凝血功能異常、腎臟損傷、肝臟損害等多臟器損害，但尚未發現有中樞神經系統受累的報導，此病例報導在全球尚屬首例。

據北京地壇醫院介紹，該患者56歲，1月24日以新冠肺炎、危重型、呼吸衰竭收入院。治療96小時後，該患者出現頜面及口角頻繁抽搐，伴持續呃逆，醫師發現頸抵抗陽性，雙側瞳孔等大等圓，對光反射遲鈍，四肢肌張力升高，雙側膝反射亢進，雙側巴氏症及踝陣攣陽性，頭顱CT顱內未見異常，測腦脊液壓力大於330mmH2O，腦脊液外觀無色清亮，生化檢測無異常。

劉景院提醒，在臨床觀察中，不乏有突發意識障礙甚至昏迷的病例存在，面對此類患者，需要警惕新冠病毒感染可累及中樞神經系統，及時進行腦脊液等相關檢查，並完善腦脊液SARS-CoV-2核酸及基因測序等工作，積極處理相關神經系統併發症，從而進一步降低危重病人的病死率。