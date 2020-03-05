公主號106名港人檢疫期滿 離開隔離營

首批入住火炭駿洋邨檢疫中心的鑽石公主號108名旅客隔離期滿，除了2名確診患者正留院治療外，其餘106人5日凌晨陸續離開火炭駿洋邨檢疫中心，有人自行攜同行李離開，亦有人選擇乘坐由民安隊安排的專車往大圍站，張女士表示，隔離期間先後做過5次檢測，終於能離開感到開心，想回家好好休息。

香港電台報導，楊先生表示，駿洋邨隔離期間的安排算不錯，但單位是泥水地，好多灰塵，無工作人員協助清潔，事事要親力親為。他批評日本政府的安排差，讚揚郵輪公司的安排好，在日本接受隔離的姐姐與留在當地的女兒一同返港，機票及住宿全部由郵輪公司支付。

與太太一同隔離的盧先生表示，在隔離期間，每日都有人確診影響心情，沒想過坐郵輪旅遊會遇到這種情況，日後會再考量才決定是否坐郵輪，又說已離家多時，最想與家人團聚。

張太表示，共4人同行上船，其中2人有問題送到醫院，希望他們平安，她表示，不會因今次事件對郵輪旅遊有陰影，一個多月未能家，最想回家睡一覺，早上可以去喝茶。