佛堂住持確診 香港累計102例

香港昨天新增2宗新冠肺炎確診個案，另有1宗「初步確診」個案，累計確診個案增至102宗。此外，有43人康復出院。

中通社報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，新增確診患者包括北角「福慧精舍」佛堂住持，及曾到過佛堂確診患者的家傭。其中佛堂的43歲男住持一直沒有出現病徵，他被安排入住檢疫中心後，於2月28日取得的深喉唾液樣本對新冠病毒測試結果呈陰性，但經反覆檢驗後確診。

另一宗確診個案為57歲女子，是佛堂確診個案患者的家傭。該女子亦未出現病徵，3日取得深喉唾液樣本測試結果不確定，送往瑪麗醫院後確診。

截至4日，已有18宗確診個案與北角「福慧精舍」佛堂有關。因佛堂住持確診，當局表示，1月25日至今曾到過「福慧精舍」佛堂的人士全部列作密切接觸者。

至於新增的一宗「初步確診」個案，為第101宗確診患者的妻子，同樣沒有出現病徵。她於2月26日被送往檢疫中心，其新冠病毒檢測呈初步陽性後已送往醫院。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，過去24小時香港新增43宗呈報懷疑個案，55名確診患者仍接受隔離治療，43人已康復出院。