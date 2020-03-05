港府包機接244滯湖北港人抵港 3發燒被拒

港府安排四班包機，連續兩天接載滯留湖北的香港人返港，首日兩班包機接載244人，抵港後隨即送往隔離中心檢疫14天。

香港電台報導，政制及內地事務局局長聶德權表示，兩班包機合共接載244人，較預期少14人，3人體溫不符合要求，要返回當地隔離、1人屬陪同者、1名孕婦改為今天回港、9人決定不坐包機。聶德權表示，團隊今早會再到武漢，接載另一批約240名港人回港。

聶德權表示，第二班包機較原定時間遲起飛，因為機上部分人來自武漢市以外地區，車程要2至3小時，當地政府把關嚴厲，實施小區封閉式管理，接載的車輛遇上多重檢查，核實車上人士的身分，令包機延誤，加上機上有孕婦和患者，需時處理，相信今天運作會更暢順。

報導指出，昨天包機抵港後，身穿防護衣的工作人員安排返港人員分乘旅遊巴士，直接前往火炭駿洋邨接受隔離。第二班包機在晚上9時前抵達。這班機接載很多武漢以外，包括荊州、赤壁等地的港人，所有孕婦個案都獲安排乘坐第二班包機。