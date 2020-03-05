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調查出爐：山東任城監獄爆疫情 從武漢自駕到山東人員傳染幹警職工

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

中央政法委4日表示，經調查，山東省任城監獄新冠肺炎疫情事件是由1月21日從湖北武漢自駕車到達山東濟寧的人員，傳染給監獄幹警、職工，進而造成部分幹警和罪犯感染。另外，山東省司法廳前黨委書記等11人被立案審查調查，另有多人被檢察機關、公安機關立案偵查。

人民日報報導，調查組認為，任城監獄原領導班子沒有把中央決策部署落實到行動上，官僚主義、形式主義嚴重，致使幹警、職工帶病入監、疫情迅速擴散。山東省司法廳、監獄管理局作為上級主管部門，對任城監獄疫情防控工作督促指導不力，失察失職。調查組建議，相關紀檢監察機關和司法機關依紀依法處理。

另據新華社報導，山東省紀委監委、省委政法委4日發布任城監獄新冠肺炎疫情相關問題調查處理情況通報，山東省司法廳原黨委書記等11人被立案審查調查，另有多人被檢察機關、公安機關立案偵查。

據報導，司法部4日就山東省任城監獄疫情事件表態，表示要按照「外防輸入、內防擴散、外防輸出」監獄疫情防控要求，抓住阻斷和治療兩個關鍵環節，堅決阻斷一切傳染途徑、消除一切傳染可能、防範一切傳染風險。要嚴格實行全封閉管理，監獄內現有執勤幹警不輪換，外協等其他人員一律禁止進入，直至疫情結束。

司法部有關負責人表示，將部署開展深化監獄管理和隊伍建設大整頓。

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