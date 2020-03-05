武漢男出院5天疑復發猝死 報導被刪引發關注

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澎湃新聞報導，武漢一名確診感染新冠肺炎的36歲男子李亮，經治療後於2月26日被認定康復出院，卻在轉至指定康復點隔離觀察期間，3月2日突然又病發死亡。根據李亮妻子梅女士提供由武漢市衛健委開具的「居民死亡醫學證明（推斷）書」顯示，李亮直接死亡原因為新冠病毒引發肺炎，猝死原因為呼吸道阻塞、呼吸循環衰竭。

這則報導披露不久，許多中國媒體及各入口網站紛紛轉載，有媒體進而稱「患者出院後隔離又發病猝死」是全球首例。不過相關報導包括澎湃新聞在網路上的原始、微信等連結，在5日清晨先後都被刪除，目前僅少數轉載網站仍可見這則報導。刪除原因引發外界猜測。

澎湃新聞報導指出，根據梅女士在報導中提供的資料，李亮2月4日電腦斷層掃描（CT Scan）報告單顯示為「雙肺感染，考慮病毒性肺炎」，2月12日開始在漢陽方艙醫院住院治療，2月23日CT報告單顯示，「雙肺見散在多發密度增高影，大部分呈磨玻璃密度，部分呈網格樣改變，大部分位於胸膜下，雙肺下葉見小結節灶，最大徑0.4CM，建議隨診複查」。

2月25日的出院報告稱，經對症支持治療，患者李亮體溫正常三 天以上，呼吸道症狀明顯好轉，連續兩次核算檢查陰性，無吸氧指末氧飽和度大於95%，病程超過14天，經專家組評估，准予出院。

梅女士稱，李亮出院後在指定康復點隔離觀察，入住一、兩天後，他說嘴巴發乾，胃有點脹。3月2日，李亮說不想吃東西，躺在床上沒有力氣，站都站不穩，然後就掛了電話。梅女士再打電話給李亮就不通。情急之下，她直接打給李亮隔離觀察的酒店櫃台，工作人員要她別擔心。

3月2日上午10時多，李亮接了她的視訊電話，來查房的醫師告訴她，李亮可能是精神壓力大。但李亮後來被就送進醫院，並在當天下午5時8分死亡 。

另武漢市江岸方艙醫院4日發布緊急通知稱，因近期出院患者中復發者較多，導致患者重新入院治療，經醫院研究決定，即日對所有在艙擬出院病友抽血加做病毒抗體Ig-M與Ig-G的檢查，確保病友完全康復出院。

新冠肺炎患者出院後「復陽」現象早前就受到關注，如今傳出有病患在醫師認定可以出院後，卻在隔離觀察期間猝死病例，方艙醫院又在此時發布提高出院門檻的「緊急通知」，引發網友砲轟並猜測其間的關連。