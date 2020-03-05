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新冠肺炎病毒會透過蚊子咬和二手煙傳播？ 專家這樣說

香港01 / 李福源
崔松稱，目前未有證據表明蚊子會傳染新冠肺炎病毒，且吸入患者所呼出二手菸不屬於飛沫傳染。圖片來源／ingimage
崔松稱，目前未有證據表明蚊子會傳染新冠肺炎病毒，且吸入患者所呼出二手菸不屬於飛沫傳染。圖片來源／ingimage

新冠肺炎COVID-19）病毒是否會透過蚊子咬、二手煙來傳播？中國上海中醫藥大學附屬曙光醫院主任醫生崔松週三（4日）在新聞發布會上表示，目前未有證據表明蚊子會傳播病毒，而吸入病毒攜帶者所呼出的二手煙並不屬於飛沫傳播。

蚊子傳播新冠肺炎病毒「莫須有」

崔松謂，目前還沒有證據表明新冠肺炎病毒會透過蚊子叮咬傳播，但春季到來，氣溫逐漸升高，滅蚊正是時候，要做好清潔衛生，清除各種積水和積水容器。他形容，蚊子傳播新冠肺炎病毒「莫須有」，但做好防蚊滅蚊和個人防護「必須有」，一起行動起來，讓我們身邊默默無「蚊」。

世界衛生組織（WHO）上月也曾在微博發文稱，現在未有訊息或證據表明新冠肺炎病毒可透過蚊子傳播，以及吸入下水道或排水溝內的空氣會受感染。WHO強調，引起肺炎的是一種呼吸道病毒，主要是透過感染者咳嗽或打噴嚏所產生的唾液飛沫或鼻涕傳播。

美國維珍尼亞州理工大學生物化學系助理研究員劉鵬程在篇訪問中指出，一般情況下，動物之間或動物與人之間傳播的病毒是不會透過蚊子叮咬而傳播，能透過蚊子傳播的都是「人蚊共生」的病毒，比如伊蚊能傳播登革熱、黃熱、寨卡病毒，因為這些病毒平日寄生在伊蚊體內，可以在蚊子體內生存、繁殖，所以叮咬後會傳播給人類。

他進一步解釋，蚊子叮咬人時是將口器插入人體皮膚然後注入唾液，以減緩人體血液凝固的速度便於吸血，整個過程中蚊子注入人體的只有唾液；由於蚊子本身不是新冠肺炎病毒的載體，即使少量病毒隨血液被吸入蚊子體內也無法存活下來，更難以經過消化系統及循環系統重新擴散到蚊子唾液中，故此很難傳播給其他人。

單純二手煙霧不屬飛沫傳播

至於二手煙是否會傳播新冠肺炎病毒，崔松說，單純二手煙霧不屬於飛沫傳播，但如果吸到別人的二手煙，即代表與他人之間的距離很短，這種風險仍是要避免的，況且二手煙有害健康，應遠離吸煙者。

另外，現在各種檢測體溫的儀器被廣泛使用，有市民擔心發射出來的紅外線是否對身體有害，崔松指出，紅外線測溫儀其實並不是對人體發射紅外線，而是接收身體發出的紅外線熱輻射，所以不會對眼睛和身體造成傷害。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】大蒜可防疫？噴灑酒精殺體內病毒？世衛闢謠：不可以

【新冠肺炎】世衛：無證據顯示貓狗會感染新型冠狀病毒

文章授權轉載自《香港01》

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新冠肺炎 COVID-19

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