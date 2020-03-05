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中國新冠肺炎死亡破3000 湖北以外無新增死亡

中央社 / 台北5日電
3月4日，工作人員在浦東國際機場對入境旅客行李進行消毒。 中新社
3月4日，工作人員在浦東國際機場對入境旅客行李進行消毒。 中新社

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月4日，新冠肺炎新增死亡病例31例，累計死亡突破3000，來到3021人；新增確診病例139例，累計確診8萬409例。

通報顯示，湖北省以外的中國大陸地區4日無新增死亡病例，新增確診5例。

據通報，大陸3月4日新增境外輸入確診病例2例（浙江2例）。截至3月4日午夜，累計境外輸入確診病例20例。

國家衛健委官網5日通報，3月4日，大陸31個省市區2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例139例，新增死亡病例31例（湖北31例），新增疑似病例143例。

4日新增治癒出院病例2189例，解除醫學觀察的密切接觸者6584人，重症病例減少464例。

截至3月4日午夜，大陸31個省市區現有確診病例2萬5352例（其中重症病例5952例），累計治癒出院病例5萬2045例，累計死亡病例3012例，累計確診病例8萬409例，現有疑似病例522例。累計追蹤到密切接觸者66萬9025人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬2870人。

其中，湖北4日新增確診病例134例（武漢131例），新增治癒出院病例1923例（武漢1426例），新增死亡病例31例（武漢23例）；現有確診病例2萬4085例（武漢2萬1050例），其中重症病例5788例（武漢5342例）。

湖北累計治癒出院病例4萬479例（武漢2萬6316例），累計死亡病例2902例（武漢2305例），累計確診病例6萬7466例（武漢4萬9671例）。新增疑似病例67例（武漢61例），現有疑似病例315例（武漢247例）。

據通報，截至3月4日午夜，香港特別行政區累計確診病例104例（出院43例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院9例）。

新冠肺炎 COVID-19

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