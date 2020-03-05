中國新冠肺炎死亡破3000 湖北以外無新增死亡

武漢肺炎爆發以來，各界質疑中國隱瞞疫情，導致無法收拾的擴散惡果。3日，加拿大多倫多大學的「公民實驗室」（Citizen Lab）發布報告揭露：早在2019年12月31日——也就是中國向世界衛生組織正式通報疫情的當日——擁有海量使用者的「YY直播」與「微信」平台，就已陸續開始大量封鎖與疫情相關的500多個關鍵字。由於網路審查啟動的時機點，遠遠早於中國對外承認疫情慘重，北京也因而被質疑一手安撫「可防可控」，一手卻大肆審查「病毒關鍵字」，斬斷重要疫情資訊向外推播的管道之餘，更耽誤了「防疫黃金期」。

2020-03-05 08:45