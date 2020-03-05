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港府首日2包機接258滯湖北港人 1發燒被拒

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
3月4日，接載滯留湖北港人返港的首班包機抵達香港國際機場後，乘客下機登上專車前往隔離地點。 （新華社）
3月4日，接載滯留湖北港人返港的首班包機抵達香港國際機場後，乘客下機登上專車前往隔離地點。 （新華社）

港府安排四班包機，連兩日接載滯留湖北的香港人返港，首日兩班包機接載二百五十八人。被接回的港人隨即送往隔離中心檢疫十四日。

接載滯留湖北港人的首班包機，下午五時抵港，機上一百零九名返港者都穿防護衣戴口罩，相隔一至兩個座位。一名原擬返港者到達武漢機場後，因發燒未能登機。

飛機抵港後，身穿防護衣的工作人員安排返港人員分乘旅遊巴士，直接前往火炭駿洋邨接受隔離。第二班包機在晚上九時前抵達。這班機接載很多武漢以外，包括荊州、赤壁等地的港人，所有孕婦個案都獲安排乘坐第二班包機。

據大陸官方通報，截至三月四日晚間八時，大陸累計確診病例為八萬○二七○例，累計死亡達二九八一人。湖北以外增確診僅四例，死亡一例。另據大陸海關，新冠肺炎境外輸入已累計七十五人。

我赴泰須隔離？ 目前無限制

【記者鄭媁／台北報導】泰國衛生部前天一度公告，要求來自包含我國在內共十一個國家或地區的旅客，入境後須強制自主隔離十四天。外交部昨表示，經查證，泰方昨已修正，目前我國人前往泰國，並無相關限制。

新冠肺炎 COVID-19

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