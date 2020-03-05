香港第2班武漢包機接回135人 14名孕婦抵港

中央社 / 香港4日電
港府第2班武漢包機晚間10時左右飛抵香港國際機場。 圖／擷取自香港01直播畫面截圖
港府第2班武漢包機晚間10時左右飛抵香港國際機場。 圖／擷取自香港01直播畫面截圖

港府派往中國大陸湖北的第2班包機今晚10時左右從武漢飛抵香港國際機場，接回135名因武漢肺炎疫情而滯留當地的港人，其中有14名孕婦。

包機於晚間近10時抵港後，機上各人陸續下機，由遊覽車接送到檢疫中心接受14天隔離觀察；今晚回港的人中，有14名孕婦。

本地媒體報導，這班包機傍晚從武漢天河國際機場起飛前，約有10人未能登機，原因是有發燒症狀及是隨行親友。

港府今天稍早時派遣到湖北的首班包機已於下午5時左右回港，接載了109人。

香港行政長官林鄭月娥昨天公布，自今天起一連兩天各派遣2班包機到湖北接載533人回港。這些港人回港後仍然要接受14天隔離觀察。

港府原先安排今天接載258人回港，但最後只有244人。相關官員說，接載人數所以少了14人，原因是有3人未能通過體溫檢測，另有9人臨時表示不搭乘包機回港。

武漢封城一個多月來，有3000多名港人滯留當地。

新冠肺炎 COVID-19

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