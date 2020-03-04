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全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

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全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

香港01 / 記者李恩慈／報導
香港漁農自然護理署表示，第85宗確診個案的寵物狗，口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。示意圖／聯合報系記者余承翰攝影
香港漁農自然護理署表示，第85宗確診個案的寵物狗，口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。示意圖／聯合報系記者余承翰攝影

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（4日）出現相信是全球首宗狗隻感染個案。漁農自然護理署表示，第85宗確診個案、馬主周巧兒的寵物松鼠狗，口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織（OIE）一致認同，該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。該狗隻現時沒有任何相關病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

狗隻鼻腔樣本三度對病毒呈弱陽性反應​

漁護署表示，署方於2月26日在該狗隻抽取樣本進行測試，並於2月27日從其中口腔及鼻腔的樣本中檢測到小量2019冠狀病毒病病毒。署方分別於2月28日及3月2日再進行檢測，而該狗隻的口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。

漁護署曾徵詢香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織專家意見，他們一致認同有關結果顯示該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。該狗隻現時沒有任何相關病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

漁護署會為上述對染病的狗隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還予其主人。

犬隻同時患心臟病及腎病

跑馬地獸醫診所及醫院診所發言人早前表示，周巧兒的愛犬有長期病患，需服食心臟及腎病的藥物，對上一次到診所見獸醫已是去年12月，而主人每個月都會到診所為狗隻取藥。

目前港珠澳大橋口岸動物居留所內有兩頭狗隻接受檢疫，分別位於兩個獨立房間內。另一頭狗隻對2019冠狀病毒病病毒測試呈陰性反應。在檢疫期完結前，漁護署會再次檢驗該狗隻。

署方強烈建議將與2019冠狀病毒病確診者或其密切接觸者同住的寵物，安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

漁護署：沒有證據顯示寵物會傳播新冠肺炎

漁護署提醒畜養寵物人士，須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。漁護署強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播新冠肺炎，或會因此生病。寵物畜養人毋須過份憂慮，絕不應棄養寵物。


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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 寵物

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