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去年12月就開始！微信封鎖疫情消息 習近平也成敏感詞

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加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）周二（3月3日）公布的研究顯示，去年12月30日李文亮等「造謠八君子」率先揭發肺炎疫情後翌日，網路平台已開始封鎖消息。圖／德國之聲中文網
加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）周二（3月3日）公布的研究顯示，去年12月30日李文亮等「造謠八君子」率先揭發肺炎疫情後翌日，網路平台已開始封鎖消息。圖／德國之聲中文網

加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）周二（3月3日）公布的研究顯示，去年12月30日李文亮等「造謠八君子」率先揭發肺炎疫情後翌日，網路平台已開始封鎖消息。

直播平台YY於12月31日，把45個敏感詞列入黑名單，包括：「武漢不明肺炎」丶「武漢海鮮市場」丶「沙士變異」丶「爆發SARS疫情」丶「武漢衛生委員會」丶「P4病毒實驗室」等。

2月擴審查 87%涉習近平

微信審查更嚴厲，1月封鎖了132個詞匯組合，2月開始審查範圍顯著擴大，2月1日至15日新增384組敏感詞。從1月1日起連續六周，共封鎖了516組敏感詞，內容相當廣泛，包括中國政府防疫措施丶港澳台防疫工作丶李文亮事件等。

當中192組敏感詞涉及中央領導層，其中87%與習近平有關，包括「習近平到武漢」丶「習近平＋形式主義＋防疫」丶「某人＋親自」丶「到＋雷神山＋總書記」丶「總書記＋紅十字會＋親自」丶「疫情＋肺炎＋習近平＋中央」丶「習近平＋疫情蔓延」丶「習近平＋武漢＋委托＋李克強」等。

另有138組敏感詞涉及政府防疫政策，其中39%批評中央政府丶地方政府及政府相關機構隱瞞疫情，比如「官狀病毒」丶「地方官＋疫情＋中央＋隱瞞」丶「共產黨＋肺炎＋表現＋統治」丶「疫情＋紅會＋4＋政府＋湖北」丶「中國共產黨＋最大的威脅＋這個時代」丶「武漢＋明明＋病毒＋人傳人」等。

封鎖港醫護罷工

除了中國大陸，微信也審查使用繁體中文的港澳台地區，有99組敏感詞被禁，香港內容佔68%，主題圍繞香港政治丶特首林鄭月娥及醫護罷工，例如「民心背離＋供應不足＋積極搜購」丶「發起罷工＋五大訴求＋員工陣線」和「香港＋林鄭＋呼籲＋病毒」。

台灣敏感詞組合則有「大陸＋台灣＋病毒＋外交部」丶「口罩＋台灣＋出口＋國家」及「口罩＋台灣＋政府＋中國大陸」等。

微信審查寧枉莫縱

部分疫情傳聞遭封鎖，涉及感染人數和藥物資料，譬如「武漢肺炎疫情失控」丶「武漢＋感染＋十幾萬」丶「上海＋背景＋藥物＋病毒」和「毒城＋武漢」等。

值得注意的是，有23個詞匯組合，屬於有事實根據的中性內容，卻同樣被列為敏感，例如「武漢＋發生＋人傳人＋病毒」丶「肺炎＋疾病預防控制＋病毒＋醫學期刊」和「有關＋疾病控制＋旅行限制＋病毒」。研究報告分析指，網絡平台營運者如把關不力，有機會觸犯中國網路安全法，故不惜過度審查，寧枉莫縱。

過濾李文亮消息

2月6日「吹哨人」李文亮醫生病逝，在網上激起千重浪，網友紛紛表達哀悼和憤慨，爭取言論自由的呼聲不絕。微信封鎖19組相關敏感詞，包括「疫情＋顏色革命＋李文亮」丶「聲音＋人傳人＋李文亮」丶「監察委＋確診＋李文亮」。

另有7組號召群眾動員的敏感詞遭封鎖，包括借用香港反送中運動的口號，比如「武漢＋光復」丶「湖北＋五大訴求」丶「武漢＋五大訴求」。

公民實驗室的研究方法是建立一個微信群，群裡有兩個加拿大帳號及一個中國帳號，研究員用加拿大帳號，發送中港澳新聞網站的文章標題和內文，測試中國帳號能看到的內容，從而得出被封鎖的敏感詞。

學者：審查避免領導人尷尬

研究報告指出，自疫情爆發以來，中國領導人強調「輿論導向」、「牢牢掌握新聞輿論的領導權」，一方面是為了減低公眾恐慌，另一方面是避免領導人尷尬，維持中央政府的威信。

但研究員Lotus Ruan認為，疫情期間限制言論，將造成公共衛生危機，民眾因未能獲取資訊而無法採取防護措施。

武漢去年12月已傳出人傳人不明原因肺炎，但官方一直封鎖消息，至1月20日呼吸病學專家鐘南山在央視直播中肯定有人傳人，民間始知疫情嚴重性。截至3月4日，中國大陸已有超過8萬人確診新冠肺炎，近3000人死亡。

李澄欣（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 習近平 李文亮 微信

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