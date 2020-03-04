防疫假的！ 1人感染、177人隔離 合肥工廠復工後停產

企業陸續復工，大量人員移動返回，成為染疫隱憂。合肥一企業復工後，發現一名工感染病毒，最後導致全廠又停產，177人再次隔離。

據合肥市衛生健康委員會通報，發現一例新冠肺炎無症狀感染者，43歲許姓男患者任職安徽國風塑業股份有限公司一分廠拉伸車間員工，工作期間被發現有發熱症狀，整間公司立刻停工。

據悉，疑似公司防疫有疏失，沒有即時發工有異狀，患者工作和居住場所已按規定採取相應措施；疾控部門並對該無症狀感染者開展流行病學調查，啟動密切接觸者追蹤、集中隔離和核酸檢測等工作。已排查許男密切接觸者167人，均予以集中隔離並採樣送檢，目前核酸檢測結果均為陰性。

為進一步擴大篩查範圍，另對安徽國風塑業股份有限公司一分廠另外269名員工開展了第三方快速篩查，結果正常。