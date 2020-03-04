沒發燒也可能染疫 鍾南山團隊：只篩發燒恐漏診

新冠肺炎疫情蔓延全球拉警報，進入密閉空間前量測體溫成了必要，不過中國領銜抗疫的鍾南山團隊近日發表論文指出，因近半數患者入院時尚未出現發燒症狀，若只量體溫恐漏診。

陸媒科技日報報導，這篇刊登在新英格蘭醫學期刊（NEJM）官網的論文，蒐集自去年12月11日至今年1月29日，全中國30個省、市552家醫院共1099例實驗室確診的臨床資料，證實診斷是否罹患2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）不能單憑發燒為依據。

研究指出，43.8%的患者入院時尚未出現發燒症狀，但隨著病情發展，88.7%的病患才相繼出現高燒不退，因此僅以發燒作為診斷標準容易漏診。

研究另發現，沒有出現發燒症狀的冠狀病毒疾病患者，比例高於嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）的病患，再次證實如果監測病例的定義側重於檢測發燒，極可能漏掉感染的病患。

論文指出，噁心、嘔吐、腹瀉等消化道症狀在冠狀病毒疾病較為少見，但糞便、胃腸道破損黏膜和出血處也可化驗出病毒，因此各方需注意預防糞口傳染。

至於潛伏期有多長，研究指出，剔除不合理資料後重新計算，潛伏期的中位數是4天。

研究彙整全中國新冠肺炎患者的資料，顯示罹患新冠肺炎的死亡率1.4%，僅有1.9%的患者曾直接接觸野生動物；生活在武漢以外的居民，有31.3%的患者近2週曾造訪武漢；72.3%的患者曾在近2週曾接觸武漢地區居民。