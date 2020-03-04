「以為只是小流感」 武漢疫區小民吐露官方隱匿實情

「吹哨者」李文亮醫師染疫身亡前，因披露新冠肺炎疫情真相反被檢討整肅，而深入重災區武漢近郊的左嶺，當地居民說，最初的確是官方刻意營造只是小流感的氛圍，延誤了遏止疫情的契機。

據紐約時報（The New York Times）中文網2日報導，左金金是武漢左嶺居委會的工作人員，1月19日他和同僚奉命看守一名2019冠狀病毒疾病疑似病患，當時官員下令：「不要向居民透露太多情況，以免在春節前造成恐慌；一般性的警告就足夠了。」

報導說，左金金的妻子是護士，早在去年12月就告訴他，武漢有人感染了一種神秘的病毒，但領導要大家放心，宣稱這種病毒的傳染性不強，疫情可能會逐漸消失；「包括我都以為是一個小小的流感，應該還好，直到死了人」。

報導指出，因官員最初沒有向居民鄭重示警，且年關將近，當地的連鎖超市與地鐵站依然人滿為患，老年人四處走動和社交的時候往往不戴口罩，因為他們沒有意識到有這個必要，或者買不到，「量體溫只是走個形式，體溫計都是壞的」，疫情因而加劇蔓延。

隱匿與刻意淡化疫情的嚴重性，後果就是一發不可收拾。報導指出，根據社區記錄，2月1日，左嶺新城有11個病例，一週後暴增至79個；2月11日，116人確診及4死。此後官方不再發布訊息，許多居民感到憤怒。

報導說，左嶺沒有足夠的口罩、消毒劑與環衛工人，疑似患者被居家隔離，任由病毒在家中傳播，等到終於被轉移到隔離區時，根本沒有承諾的醫療服務。

報導引述全家染病的校車司機張勁說：「我們失去了信心，這一片沒人負責。」