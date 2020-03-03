陸新冠肺炎疫情減緩 轉而防控境外移入

中央社 / 北京3日綜合外電報導
大陸境內新冠肺炎疫情趨緩後，將加強防止境外移入病例。 新華社
大陸境內新冠肺炎疫情趨緩後，將加強防止境外移入病例。 新華社

中國今天通報境外移入的新冠肺炎病例增加，共有13名自境外歸來的中國人確診。在境內的疫情趨緩後，為了防止境外移入病例，中國於各重要城市口岸加強檢疫措施。

法新社報導，全球逾3100人感染新冠肺炎死亡，超過9萬人確診。這些病例主要聚集在中國，而韓國、義大利、伊朗則是中國以外確診病例數最多的3個國家。

根據浙江地方政府指出，8名在義大利倫巴底（Lombardy）大區同家餐廳工作的中國人，在浙江省被驗出確診新冠肺炎。他們上週才從義大利飛回中國。

此外，還有4名確診病例來自伊朗，其中2起在北京、2起在寧夏。另外1起深圳的確診病例，則是從英國旅遊回來時途經香港。

中國已經開始採取一系列措施，以防控制疫情的種種努力將因這些境外移入的病例付之一炬。

北京市政府副秘書長陳蓓今天在記者會上表示，凡是從韓國、義大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家經北京口岸入境者，必須自我隔離14天。

陳蓓說，如果目的地是北京，不論中國人、還是外國人，都要實行隔離觀察。在北京有固定居所者，納入社區防控體系，居家隔離觀察14天；在北京無固定居所者，安排到指定賓館集中醫學觀察14天。

廣東省官方今天宣布，將採取相同措施，但沒有明確指出是針對哪些國家。另外，根據中國國營媒體報導，上海將對擁有高確診病例數的國家採取相同規則。

位於北韓邊界的中國丹東省官方今天宣布，自境外進入丹東的人，都需要檢疫。

中國國營媒體環球時報報導，中國今天將透過包機載回受困在伊朗的中國民眾，特別是那些滯留在疫情最嚴重的科姆（Qom）市的中國人。

環球時報報導，搭機者需要報名與付費，並強調這不是撤僑。

數百民眾上週從韓國抵達中國東部，但在兩架飛機上分別發現有民眾發燒後，一整批人隨後遭到隔離，迄今沒有傳出確診病例。

新冠肺炎 COVID-19

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