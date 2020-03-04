港府今起4包機 接滯武漢港人

香港政府宣布今起一連兩天以四班包機接回滯留武漢的香港人，首批五三三人中包括十四名孕婦、廿二名長期病患、十一名應屆文憑試考生。

香港特首林鄭月娥昨天表示，港府政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衞會帶隊赴武漢接人，抵達後到檢疫中心檢疫十四天，針對香港確診新冠肺炎達一百宗，林鄭月娥稱情況基本仍然可控，但不能掉以輕心。

至於台灣第二批武漢包機何時成行？立委高嘉瑜昨天質詢說，滯留武漢台商一千兩百多名，急需回台者一百多人，現在卡關在哪？

行政院長蘇貞昌答詢表示「卡關就是卡在中國」，第一次包機送回來的名單不是當初名單，加進去的名單還有確診的人，使同機乘客、回台後防疫工作、隔離檢疫大受影響；我方堅持弱勢優先、防疫優先，且一定要包機，不能化整為零。

陸增逾百例 全在湖北

【記者賴錦宏／ 綜合報導】中國大陸新冠肺炎疫情新增確診數與新增死亡病例持續減少，大陸國家衛健委通報昨天新增一百廿五例，累計確診八萬一百五十一例；新增死亡卅一例，累計死亡二九四三例。新增確診數與新增死亡數全部來自湖北。

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前表示，大陸疫情將在四月底受到控制。不過湖北省副省長楊雲彥昨天在記者會表示，湖北新冠肺炎救治效果穩步提升，但疫情形勢依然嚴峻複雜，還要繼續採取最嚴格的防控措施。