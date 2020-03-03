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李文亮同科室上司梅仲明醫生染疫去世 終年57歲

香港01 / 記者朱加樟／報導
大陸新冠肺炎疫情嚴峻。美聯社
大陸新冠肺炎疫情嚴峻。美聯社

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，武漢市中心醫院今日（3日）發公告稱，該醫院眼科副主任、主任醫師梅仲明在抗擊新冠肺炎疫情工作中不幸染病，經全力搶救無效，於今日中午12時在武漢市金銀潭醫院去世，終年57歲。

2月7日凌晨，被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮感染新冠肺炎去世，今日去世的梅仲明與李文亮在同一科室工作，是李文亮的上司。

武漢市中心醫院的公告稱，梅仲明1986年從中山醫科大學（現為中山大學中山醫學院）臨床醫學專業畢業後，一直在武漢市中心醫院眼科工作。從醫30餘年，他對工作認真負責，對患者耐心細緻，為學科建設發展作出了重要貢獻。醫院對梅仲明的不幸去世表示沉痛哀悼，向其家屬表示深切慰問。

據內媒《封面新聞》引述武漢市中心醫院一名醫生稱，梅仲明是該醫院第3位殉職的醫生，「他和李文亮一組，感染也是前後不久」。

根據武漢市中心醫院官網的資料，梅仲明是湖北省眼科學會委員、武漢市眼科學會委員及湖北省醫師協會白內障學組委員。梅仲明擅長白內障、青光眼、近視等疾病診斷、治療，是「香港健康快車」白內障復明手術武漢站的主要手術者之一，曾榮獲武漢市政府「光明特使」稱號。

健康快車是起源於香港的公益項目，致力於免費醫治內地眼科疾病患者。該公益項目的眼科火車醫院由四個火車車廂組合而成，包括有手術室、病人休息室、多用途會議室和醫護人員起居室，旨在為內地貧困白內障患者提供免費手術治療。

武漢市中心醫院眼科副主任、主任醫師梅仲明，在抗擊新冠肺炎疫情工作中不幸染病過世。 圖／武漢市中心官網
武漢市中心醫院眼科副主任、主任醫師梅仲明，在抗擊新冠肺炎疫情工作中不幸染病過世。 圖／武漢市中心官網

延伸閱讀：

【新冠肺炎】武漢市中心醫院醫生江學慶染疫殉職　終年55歲

【武漢肺炎】武漢女醫生夏思思染疫離世　年僅29歲

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 李文亮

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