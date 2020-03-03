大陸衛健委稱武漢新冠肺炎過拐點 鍾南山憂境外輸入增

中央政法委員會秘書長、中央防疫指導組副組長陳一新1日表示，武漢新冠肺炎疫情最嚴重的階段已經過去，新增確診病例從高峰期逐步下行，武漢保衛戰已進入決戰決勝新階段。國家衛健委2日也表示，武漢疫情已過拐點，快速上升態勢得到控制。但鍾南山擔心疫情將「倒灌」中國的事情發生了，繼北京、寧夏、廣東後，浙江省也出現首例境外輸入病例。

綜合媒體報導，陳一新1日視察武漢指揮部時說，武漢市內新增確診病例已從每天1000至2000宗的高峰期，減少至目前的數百宗左右。根據現有工作力度，不久將進一步降至每天確診100宗以下。

國務院聯防聯控機制2日召開新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，除湖北以外，其他省份在前日新增確診病例6宗，新增疑似病例61宗，無新增死亡病例，重症病例減少20宗。全國新增確診病例數和新增疑似病例數近兩周整體呈下降趨勢，新增出院病例數呈持續波動上升，近幾日在3000宗上下波動。

米鋒稱，這些信息提示，武漢疫情快速上升態勢得到控制，湖北除武漢外，局部爆發的態勢也得到控制，湖北以外省份疫情形勢積極向好。

據報導，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組2日召開會議，李克強指出，當前疫情仍處於關鍵時期，防控工作絲毫不能放鬆。對北京等人口流動性大的城市要嚴防疫情輸入和擴散，落實復工復產後各項防控措施，減少不必要的人群聚集。

此前，鍾南山院士曾表示，新冠肺炎疫情在國外迅速蔓延，中國存在從輸出病例變為輸入病例的可能性，如今，他憂心的事已經發生了。

報導說，浙江省近日出現境外輸入確診病例，麗水市青田縣2日宣布，新增一例輸入性新冠肺炎確診病例。31歲王姓女患者在義大利北部的貝加莫擔任餐廳服務員。2月26日回中國，3月1日在青田確診。這是中國一周以來的第六起境外輸入病例。

青田縣人民醫院人士表示，王女此行共有5人，包括她的丈夫、兄弟，以及另兩名餐廳員工。王女目前症狀較輕，同行的其他人則在隔離觀察當中。根據麗水市衛健委發布的信息，王女是在國外定居但有中國國籍的華僑。多位麗水政府人士表示，王女春節期間沒有返中國，屬於在義大利感染。

此前，寧夏和北京分別確診兩人，均從伊朗回國，深圳則確診一位從英國回國的病例。