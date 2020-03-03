疫情嚴重地區人士入境廣東 須隔離14天

據報導，針對武漢肺炎疫情在海外擴散，中國大陸廣東省當局全面加強入境健康管理，對來自或去過離境國家疫情嚴重地區的人，入境廣東後一律須接受居家或集中醫學觀察14天。

深圳商報今天在報導中表示，廣東外事辦公室已就上述決定通報了相關國家的駐廣東總事領館。

報導表示，廣東已建立了跨部門聯動協同機制，進一步加強入境健康管理，嚴防境外疫情輸入。

具體上，在旅客登機前往廣東前，有關航空公司會把廣東的入境檢疫政策在離境國家告知旅客，並協助他們退票。在旅客已登機的飛行過程中，航空公司會提醒旅客是否有發燒症狀及來自疫情高發地區等情況，並要求旅客填寫健康聲明卡。

對於沒有佩戴口罩的人，航空公司或機場會免費提供口罩。入境旅客抵達後，由廣東邊檢、海關、衛生健康等單位共同實施嚴格的衛生檢疫措施和健康檢測，並實施分類管理。

報導引述統計指出，自2月27日至3月1日，通過廣東口岸入境的境外疫情嚴重地區旅客累計1496人。迄今為止，病毒測結果全部為陰性。

報導沒有詳列疫情嚴重地區名單。