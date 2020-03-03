香港確診破百例 衛生署：出現小型爆發

香港昨天新增2宗新冠肺炎確診個案，確診累計100宗，連同另1宗疑似個案，至今累計有101宗個案。衛生署防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港已經出現小型爆發的情況。

香港電台報導，張竹君說，香港目前出現多起找不到源頭的確診個案，已經屬於聚集性的爆發。她呼籲市民保持個人及環境衛生，保持社交距離，減慢傳播的速度。

報導指出，昨天新增的一名患者是63歲男病人，是第85宗確診個案、居於大坑瑞士花園60歲馬主周巧兒的哥哥，他住在大坑道8號竹麗苑，屬本地人傳人個案。男患者沒有出現病徵，潛伏期內沒有外遊，上月22日出席女兒在在金鐘萬豪酒店舉行婚宴，同場有周巧兒及幫港出聲發起人周融，同住妻子沒有出現病徵，現正接受檢疫。

另外，2名鑽石公主號返港乘客日前被驗出有抗體，列為疑似個案，其中一名68歲女子，由初步陽性轉為確診個案，她乘坐第二班政府包機返港，她在上月中發燒，上月底開始咳，目前在瑪麗醫院留醫，而同日另一宗懷疑個案、同於鑽石公主號回港的56歲男乘客，則仍然未正式確診。

至於元州邨確診夫婦，醫管局前日稱76歲女患者因發燒、呼吸困難、咳嗽及腹痛到明愛醫院求醫，昨改稱患者沒發燒，因血糖低、頭暈求醫，入住該院內科普通病房，一名同病格女病人被列為密切接觸者隔離治療；4名曾接觸患者的醫護病毒測試呈陰性。

報導稱，2003年SARS疫情曾出現院舍爆發，72名院友染疫，一名88歲、居於筲箕灣愛東邨護老院的男子昨一度驗出對病毒呈「弱陽性」，據悉經覆檢呈陰性。有專家認為，如未能確認病毒測試結果，可於3周後驗血檢測抗體，以確認是否染疫；目前要繼續圍堵措施，阻截病毒在香港大流行，以防由社區蔓延院舍。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若反覆測試均呈陰性，相信「弱陽性」屬假陽性的可能較大，但建議在第3周後為患者驗血作「終極測試」，有抗體即代表患者曾感染病毒。許說，若出現沒確診者接觸史及外遊紀錄的院友確診，相信由社區傳入機率較高，目前要繼續圍堵策略，防止源頭不明的本地個案持續出現。