新冠肺炎疫情蔓延 香港確診病例破百

中央社 / 香港3日電
新冠肺炎疫情蔓延，香港確診病例累計破百，衛生部門呼籲民眾，儘量避免外出餐敘或聚會。 美聯社
新冠肺炎疫情蔓延，香港確診病例累計破百，衛生部門呼籲民眾，儘量避免外出餐敘或聚會。 美聯社

新冠肺炎疫情蔓延，香港確診病例累計破百，衛生部門呼籲民眾，儘量避免外出餐敘或聚會。

衛生署衛生防護中心昨晚公布，正調查一起新增的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，而昨天宣布的一起疑似病例轉為確診，累計香港至今確診個案達100宗，另外還有一起疑似病例待確認。

中心發言人說，初步流行病學調查顯示，本地社區出現群組個案，涉及一些多人的聚餐及聚會，市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，盡量與他人保持適當的社交距離。

新冠肺炎 COVID-19

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