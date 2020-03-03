新冠肺炎疫情蔓延 香港確診病例破百
新冠肺炎疫情蔓延，香港確診病例累計破百，衛生部門呼籲民眾，儘量避免外出餐敘或聚會。
衛生署衛生防護中心昨晚公布，正調查一起新增的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，而昨天宣布的一起疑似病例轉為確診，累計香港至今確診個案達100宗，另外還有一起疑似病例待確認。
中心發言人說，初步流行病學調查顯示，本地社區出現群組個案，涉及一些多人的聚餐及聚會，市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，盡量與他人保持適當的社交距離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言