疫情趨緩 澳門政府機關娛樂場所全面重開

在連續26天沒有新增2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例的情況下，澳門政府及轄下機關今天全面復工。同時，澳門所有娛樂場所也在最大客流量減半等防疫措施下，重新開放。

星島日報報導，由於澳門政府機關全面復工，當地受理民眾申辦業務的單位，上午都出現前往洽公的排隊人潮。依規定，這些民眾在進入辦公廳前均需測量體溫，並出示電子健康聲明。

為配合政府機關復工及娛樂場所重新開放，澳門的公車經營單位也同步增開班車，班次逐漸恢復疫情前的水準。

根據報導，澳門全境的酒吧、舞廳、健身房、卡拉OK等娛樂場也獲准在今天重新開張。但根據規定，娛樂場所需要執行澳門政府的防疫規定，像是員工必須全程佩戴口罩，並鼓勵客人也盡量佩戴口罩。

同時，各娛樂場所也要避免人流過於密集，接待的客人數量要比原規定的最大數量減半，且拒絕發燒或有呼吸道症狀者進入，客人之間也要保持一公尺以上的距離。